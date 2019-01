Fränkische Schweiz begeistert auf Grüner Woche in Berlin

Der Oberfrankentag wurde auch in der Bundeshauptstadt genussvoll gefeiert - vor 46 Minuten

FORCHHEIM/BERLIN - Auf der internationalen Grünen Woche in Berlin geht es oberfränkisch zu: Besonders am Oberfrankentag, am 19. Januar, erwies sich der Oberfrankenstand in der Bayernhalle als echter Besuchermagnet.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ließ sich auf der Berliner Grünen Woche Backwaren aus seiner oberfränkischen Heimat schmecken. © Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz



Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ließ sich auf der Berliner Grünen Woche Backwaren aus seiner oberfränkischen Heimat schmecken. Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz



Darüber freut sich der Verein Oberfranken Offensiv mit seiner aus Bamberg stammenden Vereinsvorsitzenden, der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), in einer aktuellen Mitteilung. Auch die Fränkische Schweiz war genussvoll vertreten – unter anderem mit Bier vom Fass der Brauerei Nikl und Bränden der Edelbrennerei Haas aus Pretzfeld. Auch Kirschenkönigin Sandra I. war vor Ort und machte Werbung für das größte zusammenhängende Kirschenanbaugebiet Europas.

Bilderstrecke zum Thema Atemberaubende Schönheiten: Die Fränkische Schweiz von oben Aus bis zu 2.500 Metern Höhe blickte Tom Schneider, Fotograf aus Ebermannstadt, bei einer Fahrt mit einem Heißluftballon auf Dörfer, Natur und wunderschöne Ecken der Fränkischen Schweiz und des Landkreises Forchheim.



Daneben gab es am Oberfrankenstand Unmengen von kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region – von deftigen Wurstspezialitäten bis zu süßen Kirschpralinen. Auch oberfränkische Musikeinlagen durften nicht fehlen.

Für Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) war es als Forchheimer freilich Ehrensache, vorbeizuschauen – ein Heimspiel in der Bundeshauptstadt sozusagen. „Wir können stolz auf die hohe Qualität und die Sicherheit unserer bayerischen Lebensmittel sein“, so Glauber.

Bilderstrecke zum Thema Thorsten Glauber: Politischer Werdegang in Bildern 1993 trat er den Freien Wählern in seiner Heimatgemeinde Pinzberg bei, 2008 wurde er zum ersten Mal in den Landtag gewählt und 2018 wird er bayerischer Umweltminister: Stationen der politischen Karriere von Thorsten Glauber im Bild.



Alle Infos zum Oberfrankenstand auf der Grünen Woche in Berlin auf www.oberfranken.de/de/projekte/gruene-woche.php.