Fränkische Schweiz: Höhlen ziehen Besucher an

Unterirdischer Besuchermagnet - Ermäßigter Eintritt am nächsten Sonntag - 09.07.2017 19:00 Uhr

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - In der kommenden Woche erwarten die sechs Schauhöhlen im Nordbayerischen Jura ihren dreimillionsten Besucher.

Abtauchen in die Urzeit: Für Kinder ist der Besuch einer Höhle besonders spannend. Foto: Birgit Herrnleben



Die Binghöhle Streitberg, die Sophienhöhle bei der Burg Rabenstein im Ahorntal, die Teufelshöhle Pottenstein, die Maximiliansgrotte bei Krottensee, die Osterhöhle bei Neukirchen in der Oberpfalz und die König-Otto-Tropfsteinhöhle Velburg, die sich zur "Interessengemeinschaft Nordbayerischer Schauhöhlen" kurz INS, zusammengeschlossen haben, haben alles getan, um dieses erfreuliche Ergebnis zu erreichen.

So gibt es einen "Reisepass durch die Unterwelt" der seinem Besitzer und seiner Familie nach einem Besuch der ersten fünf Höhlen freien Eintritt in die sechste Höhle gewährt. Dieser Pass ist an den Höhlenkassen erhältlich.

Aus Anlass des Besucher-Rekords werden die Teufelshöhle, die Sophienhöhle, die Binghöhle, die Maximiliansgrotte, die König-Otto-Tropfsteinhöhle und die Osterhöhle am Sonntag, 16. Juli allen Besuchern ermäßigten Eintritt gewähren.