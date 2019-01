Fränkische Schweiz: Immer weniger Langlauf-Loipen

FORCHHEIM - Hand aufs Herz: Ein Wintersportparadies war die Fränkische Schweiz noch nie. Trotzdem lockten Skilifte und Loipen immer wieder Einheimische und Ausflügler in die Winterlandschaft. Doch das schneereiche Vergnügen ist in den vergangenen Jahren immer weniger geworden, denn immer seltener gab es längere Kälteperioden mit Schnee. Vor allem für Langlauf-Fans sind das schlechte Nachrichten.

Zwei Langläufer drehen ihre Runden zwischen Eichenstruth und Spies, zwei Betzensteiner Ortsteile. Es ist ein Anblick, der immer seltener wird, weil die Winter immer weniger Schnee mit sich bringen. In Gößweinstein werden daher gar keine Loipen mehr gespurt. © Archivfoto: Armin Tauber



Wer in der Google-Suche "Langlaufloipe" und "Gößweinstein" eingibt, findet sie noch: Vier Loipen unterschiedlicher Längen und Schwierigkeitsgrade mit Startpunkt am Gößweinsteiner Sportheim. Doch das war einmal. "Die Loipen werden schon seit Jahren nicht mehr gespurt", sagt Brigitte Zeilmann von der örtlichen Touristinfo. Schneereiche Winter seien eben in den letzten Jahren Mangelware gewesen. "Und zum Spuren braucht es nun mal eine gewisse Schneehöhe", erklärt sie. Die Gemeinde habe daher das Angebot für Langläufer aufgegeben. "Inzwischen haben wir auch gar kein Spurgerät mehr".

Stattdessen setzt Gößweinstein nun auf Schneeschuhwanderungen. "Die Schneeschuhe kann man bei uns ausleihen und damit eigentlich auf jedem ausgeschilderten Wanderweg laufen", sagt Brigitte Zeilmann. Langläufer indes verweist sie auf die Nachbargemeinden. Pottenstein zum Beispiel. Dort gibt es zwei Loipen auf dem Gelände des örtlichen Golfplatzes.

Anrufer am Schneetelefon

"Sobald genug Schnee liegt, werden die auch gespurt", erklärt Thomas Bernard von der Pottensteiner Touristinfo. Das übernehme alljährlich der örtliche Skiclub im Auftrag der Gemeinde. Und die Möglichkeit für den Langlauf-Sport würde auch nachgefragt: "Wir haben ein Schneetelefon, da rufen viele Leute an und fragen, wie es bei uns aussieht", sagt Thomas Bernard. Momentan muss er sie enttäuschen und wie seine Kollegen in anderen Touristinfos eher auf die Möglichkeit einer Winterwanderung verweisen.

Pottenstein und Betzenstein, das seien zwei relativ sichere Orte für Langlauf-Sport in der Fränkischen, bestätigt Reinhard Löwisch von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz. Wenn der Winter komme und einige Zeit bleibe, werden hier die Loipen gespurt. Doch Löwisch weiß auch: "Wir leben einfach nicht in einem wintersicheren Gebiet".

Demzufolge gebe es in Sachen Wintersport hier auch nur wenig Infrastruktur. "Ski ausleihen kann man sich meines Wissens nach nur bei einem Verleiher in Igensdorf", sagt er und fügt an: "Ich habe daher auch keine Scheu zu sagen, dass die Leute im Fichtelgebirge besser dran sind".

Davon lässt sich Hermann Danter aus Gräfenberg nicht abschrecken. Im Winter ist er der Herr über die vier Gräfenberger Langlaufloipen. "Sobald Schnee liegt, bin ich unterwegs, um die Loipen zu spuren", sagt er. Das macht er übrigens nicht im Auftrag der Stadt oder eines Vereins, sondern als Privatmensch, der sich dem Sport verschrieben hat. Früher in den 1970ern, erinnert er sich, war das noch anders: "Vier Vereine aus Weißenohe, Gräfenberg, Hiltpoltstein und Thuisbrunn waren wir anfangs", erzählt er. Die Vereine teilten sich ein Spurgerät. Doch das ging kaputt, dann klinkte sich auch noch Weißenohe aus, weil es nicht so hoch liegt wie die anderen Orte. Ein zweites Gerät wurde zwar noch angeschafft, doch die Kooperation im Laufe der Jahre und nach vielen schneearmen Wintern aufgegeben.

Einnahmen in Spardosen

"Jetzt übernehme ich eben das Spuren", erzählt der 73-Jährige. Um die Kosten für Benzin und etwaige Reparaturen des Spurgerätes zu decken, hat er am Einstieg der Langlaufrouten Spardosen aufgestellt. "Das funktioniert eigentlich ganz gut", zeigt er sich zufrieden.

In dieser Saison habe er immerhin schon zwei Mal spuren können, zuletzt am Samstag. "Wenn es Sonntag nicht so stark getaut hätte, hätte man die ganze Woche fahren können", sagt er. Nun bleibe nur das Warten auf den nächsten Wintereinbruch.

ZInfos über den aktuellen Zustand der Langlaufloipen gibt es auf www.frankenjura.com

