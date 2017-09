Fränkische Schweiz Marathon: Die Sieger sind im Ziel

Leistungssportler schon im Ziel - perfektes Laufwetter rund um Forchheim - vor 21 Minuten

EBERMANNSTADT - 2000 Sportler fieberten auf den Startschuss des Fränkische-Schweiz-Marathons hin. Bei den Männern siegte Getachew Endisu Etana, Brenda Kebeya lief als erste Frau über die Ziellinie. Die Nordbayerischen Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt tickern live vor Ort.

Alle Informationen rund um den Streckenverlauf, die Startzeiten und die Feiern an der Strecke gibt es hier.

2017 findet der Fränkische Schweiz Marathon zum 18. Mal statt. Von Anfang an begleiteten die Nordbayerischen Nachrichten die Teilnehmer an der Strecke. Die schönsten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Anfangszeit, im zweiten Austragungsjahr 2001, haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.