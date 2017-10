Fränkische Schweiz: Zurück ins Mittelalter

Streitberg: Lochgefängnisse auf der Burg sollen freigelegt werden - 09.10.2017 18:48 Uhr

STREITBERG - Der Landkreis soll touristisch aufgewertet werden. Dafür wurden und werden versteckte Juwelen in der Region freigelegt beziehungsweise saniert, unter anderem die Lochgefängnisse auf der Burgruine Streitberg. Bei einer Fahrt durch den Landkreis informierte sich die Leader-Aktionsgruppe Fränkische Schweiz über verschiedene Projekte.

Kaum erkennbar: Der Zugang zu den Gefängnissen liegt hinter dem Gestrüpp. © Foto: Toplak-Páll



Kaum erkennbar: Der Zugang zu den Gefängnissen liegt hinter dem Gestrüpp. Foto: Foto: Toplak-Páll



Der kleine Trampelpfad ist von Büschen und Sträuchern zugewuchert. Ein paar wackelige Bretter überbrücken den Eingang zu einer echten "Rarität in der deutschen Burgengeschichte", wie es Anton Eckert, Kulturreferent des Landkreises, beschreibt. Er geht voran, die Lampe um den Kopf geschnallt, und leuchtet den dunklen Raum in dem alten Gemäuer aus.

Der Lichtkegel fällt auf ein unscheinbares Loch im Boden. Es misst zirka 45 Zentimeter. Eine dicke Spinne räkelt sich unruhig in ihrem Netz, das sie über einen Teil des Loches gesponnen hat. Unter ihr liegen Steine und Massen von Schutt, die verbergen, wie tief es wirklich hinunter geht. Eines ist aber sicher. Es war tief genug, die im Mittelalter dort eingesperrten Leute an einer Flucht zu hindern. Diebe, vermutlich auch Raubritter, verbüßten hier im Laufe des 16. Jahrhunderts ihre Strafe. "Da müssen ein paar Kubikmeter Dreck raus", resümiert Eckert.

Geht man an dem Loch vorbei, gelangt man in einen weiteren Raum. Wozu dieser genutzt wurde, ist heute nicht ganz sicher. Das alte Treppenhaus, das vom Berg (wo heute ein Aussichtspunkt ist) herunter in die Gefängnisse führte, wurde zugemauert. Die Außenmauer des alten Gebäudes, das hier einst stand, ist teilweise abgegangen. Doch das wird sich bald ändern, die Lochgefängnisse samt Außenanlage sollen aufgemöbelt und für Besucher interessant gemacht werden. Zudem wird die Anlage genauer erforscht. Die Ergebnisse sollen wiederum die Wissenschaft bereichern.

3D-Rundflüge über die Burg

Kleines Loch: Hier wurden Gefangene herabgelassen. © Foto: Toplak-Páll



Kleines Loch: Hier wurden Gefangene herabgelassen. Foto: Foto: Toplak-Páll



Zunächst muss der Zugang freigelegt, Bäume und Sträucher geschnitten werden. Im März nächsten Jahres plant Kulturreferent und Leadermanager Eckert Rundflüge mit einem Leichtmetallflugzeug, das 3D-Aufnahmen der Anlage machen soll. Der Zeitplan ist dabei wichtig, denn die Flüge machen nur Sinn, solange die Vegetation noch mager und die Umrisse der Burg gut zu sehen sind. Ab April 2018 sollen die Gefängnisse vom Schutt befreit und die labile Außenmauer mit Mörtel verspritzt werden. Archäologen begleiten die Arbeiten.

Doch die Freilegung ist nicht das einzige Vorhaben. Ähnlich dem Lehrpfad auf der Burgruine Neideck gegenüber soll auch die Vergangenheit der Ruine Streitberg und der Gefängnisse für die Besucher anschaulich dargestellt werden.

"Wir müssen jeden Cent genau berechnen, Kostenschätzungen reichen nicht", erklärt Eckert. Insgesamt sind 190 000 Euro für das Projekt veranschlagt, Träger ist der Markt Wiesenttal. Der ist mit zehn Prozent, also rund 19 000 Euro daran beteiligt. Das Landesamt für Denkmalpflege schießt 30 000 Euro zu, die Oberfrankenstiftung 35 000 Euro. Der Löwenanteil kommt aber vom Leader-Programm der Europäischen Union, das 105 000 Euro beisteuert. Ende 2018 soll alles fertig sein.

Aus dem Leader-Topf wird aber noch eine ganze Reihe Projekte im Landkreis gefördert. Bürgermeister und Kreisräte machten sich bei einer Rundfahrt durch den Landkreis ein Bild von den verschiedenen Stationen, die für eine Förderung in Frage kommen beziehungsweise bei denen die Arbeiten schon begonnen haben oder beendet wurden.

Die Silberecke bei Hiltpoltstein etwa steht noch ganz am Anfang, ein Entwicklungskonzept wird gerade erarbeitet. Da sie mit 602 Metern der höchste Punkt im Landkreis ist, ist dort ein Aussichtsturm auf dem Felsgipfel angedacht. Auch eine Kletterwand ist im Gespräch, ebenso Wanderwege. Auch der Bahnhof Behringersmühle soll um- und ausgebaut werden (wir berichteten).

Mittel für die Bienen

Bereits fertig gestellt ist die Schleuse 94 bei Eggolsheim, die erst vor wenigen Monaten eröffnet und mit rund 800 000 Euro Fördermitteln flott gemacht wurde. Auch daran war das Leader-Programm beteiligt und schoss 180 000 Euro zu. Die Geschichte der Schleuse ist ein Erfolg — nicht zuletzt, weil eine politische Blockade durch den Förderverein und Spenden gebrochen werden konnte.

Ebenfalls fertig gestellt ist die Kulturwerkstatt Morschreuth. Das alte Gebäude wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Seminare und Kurse, die dort unter anderem statt finden, sind wichtig für den kleinen Ort, denn sie bringen zusätzliche Gäste. Von den 430 000 Euro Kosten stemmte die Dorfgemeinschaft immerhin 130 000 selbst und trug so maßgeblich zum Gelingen des Projekts bei.

Bald an die Umsetzung geht auch das Projekt Informations- und Schulungszentrum der Imkerei in Lützelsdorf, die Mittel sind genehmigt. Der Lehrbienenstand ist seit langem ein Treffpunkt der Imker. Das veraltete Gebäude wird zu einem Schulungszentrum ausgebaut — Kostenpunkt: 128 000 Euro. Aus dem Leader-Programm fließen dafür 64 600 Euro, Ende 2018 soll es fertig sein.

TANJA TOPLAK-PÁLL