Frau bei Niedermirsberg schwer verletzt

Unfall bei Waldarbeiten - Bergwacht gerufen - vor 1 Stunde

NIEDERMIRSBERG - Schwer verletzt hat sich eine 51-jährige Frau bei Waldarbeiten in der Fränkischen Schweiz.

Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. © Bergwacht Forchheim



Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Bergwacht Forchheim



Am vergangenen Dienstag wurde die Bergwacht zu einem Einsatz auf der Niedermirsberger Hochplatte alarmiert. Bei Waldarbeiten hatte sich eine 51-jährige Frau schwer am Auge und am Oberschenkel verletzt.

Die Bergung aus unwegsamen Gelände übernahm zusätzlich zum Rettungsdienst die Bergwacht Forchheim. Nach Versorgung durch eine Notärztin wurde ein Rettungshubschrauber für den schnellen Transport in das Klinikum Nürnberg-Süd angefordert (Bild). Die Bergwacht Forchheim war mit zwei Mitgliedern vor Ort, ebenso die Bergwacht Erlangen.