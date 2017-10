Frau kommt von Fahrbahn ab und landet in der Trubach

Wagen stand komplett unter Wasser - Fahrerin und Beifahrer bleiben unverletzt

EGLOFFSTEIN - Am Freitagnachmittag kam eine Autofahrerin mit ihrem VW Polo in einer Kurve von der Straße ab und landete in der Trubach. Der Wagen stand komplett unter Wasser. Beide Insassen blieben unverletzt.

Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug mit einem Kran aus der Trubach ziehen. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in der Egloffsteiner Talstraße: Am Freitagnachmittag geriet die Fahrerin eines VW Polo in einer 90-Grad-Links-Kurve von der Fahrbahn und fuhr, am Brückengeländer vorbei, mit ihrem Wagen direkt in die Trubach.

Bei dem Unfall, der sich in unmittelbarer Nähe des Egloffsteiner Wanderparkplatzes ereignete, wurde niemand verletzt. Zur Bergung musste ein Abschleppdienst das Fahrzeug mit einem Kran aus dem Fluss hieven. Die Feuerwehr Egloffstein war ebenfalls vor Ort. Ob ein technischer Defekt am Fahrzeug oder Unachtsamkeit Grund für den Unfall waren, muss noch geklärt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

