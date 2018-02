„Die Hütte ist zum Brechen voll“, jubelten die Veranstalter, die ihre Karten im Nu losgeworden waren. 24 Akteure boten den Gästen ein tolles, abwechslungsreiches Programm, das Christian Bauer aus Lichtenfels musikalisch begleitet hat. Was man bei einer Pizzabestellung alles erfahren kann, zeigten die Darsteller gekonnt mit charmantem italienischem Akzent. Warum bei einer Hotelbuchung auch alle Bereiche des Hauses genutzt werden sollten, konnte das Publikum im Sketch erfahren. Ein richtig toller Hingucker war der Hexentanz, den bezaubernde Hexen auf einem „Lichter-Besen“ hinlegten. „Trauernde Witwen“ brachten den Leuten singend bei, wie sie sich ihrer Männer entledigt hatten. Der absolute Kracher des Abends war eine Truppe von Frauen, die vorführten, welche Berufe sie ausüben würden, „wenn sie nicht auf der Bühne wären.“ Dabei war Konzentration und Ausdauer gefragt und es blieb kein Auge trocken. Jedesmal wieder ein Höhepunkt ist der Auftritt des Pretzfelder Pfarrers. Florian Stark kam heuer in Begleitung von seinem Kollegen Matthias Haag auf die Bühne. Als kleine Matrosen verkleidet überlegten sie, ob es sinnvoll ist, als Erwachsener Pfarrer zu werden oder nicht. So konnte das Publikum Einblicke in das Leben eines Pfarrers genießen. Pater Boddu zeigte als Schlangenbeschwörer sein Talent auf der Bühne. Den Abschluss bildete die Tanzgruppe „Next Generation“. Das komplette Programm wurde am Sonntagnachmittag, ebenfalls bei ausgebuchter Turnhalle, noch einmal aufgeführt. Und wieder waren alle Gäste, egal welchen Alters, restlos begeistert. Die musikalische Umrahmung am Sonntag hat Sepp Hirner aus Pretzfeld wieder gekonnt gemeistert. © Tom Kern