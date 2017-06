Frauenfrühstück Gößweinstein wird 20 Jahre alt

Vorzeigeprojekt für Gößweinstein und Umgebung — Geselligkeit und Humor werden großgeschrieben — Vorträge zu verschiedenen Themenbereichen - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - 20 Jahre immer nur frühstücken? Das geht! Das Frauenfrühstück ist zwischenzeitlich eine Institution in Gößweinstein und Umgebung geworden.

Das Team des Frauenfrühstücks Gößweinstein mit Pfarrer Michali und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Monika Lang (rechts). © Foto: Thomas Weichert



Evelyn Bähr und Angelika Hopfengärtner sind seit Beginn dabei. "Wir sind Angelika Vogler und Gabi Denzler von der KLB (Katholische Landvolk-Bewegung) sehr dankbar, dass sie uns den Impuls gegeben und sehr unterstützt haben", sagt Evelyn Bähr. "Beide waren sozusagen die "Hebammen" des Frauenfrühstücks in Gößweinstein."

Zu den weiteren Gründungsmüttern zählen Birgit Kern, Gisela Unglert-Stielper und Barbara Vollmer. Heute besteht das Vorbereitungsteam neben Evelyn Bähr und Angelika Hopfengärtner auch aus Conny Hübner, Sabine Neuner, Andrea Statz und Monika Thürmer. Pfarrer Pater Flavian Michali und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Lang dankten allen, die bis heute das Frauenfrühstück immer wieder vorbereitet und durchgeführt haben. Dies sei nicht selbstverständlich, sondern die Pfarrgemeinde Gößweinstein könne hierdurch mit einem besonderen Angebot aufwarten.

Zum „Geburtstag“ gab es eine Torte. © Thomas Weichert



Als Dank für das Engagement erhielt jede Frau des Vorbereitungsteams, einschließlich der ebenfalls seit 20 Jahren aktiven, zwischenzeitlich 90-jährigen Kuni Werner, eine weiße Rose.

In der Begrüßung verwies Andrea Statz darauf, dass Geselligkeit, Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Humor, Kreativität und Akzeptanz die prägenden Säulen des Frauenfrühstücks in Gößweinstein sind. Beim anschließenden Rückblick erinnerte das Vorbereitungsteam an die vielen Vorträge.

Abschließend ließ Sabine Neuner die Vorträge zum Thema "Glauben" nochmals Revue passieren. Ein dickes Lob brachte die stellvertretende Vorsitzende des Katholischen Bildungswerks Bamberg, Irmgard Herold, mit: "Das Frauenfrühstück in Gößweinstein gehörte von Beginn an zu den Vorzeigeprojekten."

VONTHOMAS WEICHERT