Freie Wähler üben in Forchheim Fußball

Landtagsfraktion der FW auf Klausurtagung in Oberfranken - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Freie-Wähler-Landtagsfraktion hat auf ihrer Klausurtagung in Forchheim haltgemacht und ihre Reaktionsfähigkeit getestet.

Hubert Aiwanger (Mitte), Fraktionschef der Freien Wähler, beim Fußballspiel mit LED–Leibchen. © Foto: Roland Huber



Hubert Aiwanger (Mitte), Fraktionschef der Freien Wähler, beim Fußballspiel mit LED–Leibchen. Foto: Foto: Roland Huber



Die Herbstklausurtagung der FW findet neben Coburg auch in Forchheim statt. Hier waren die Politiker rund um den Forchheimer Landtagsabgeordneten Thorsten Glauber vormittags zu Besuch bei Siemens Healthineers und im Medical-Valley-Center (MVC).

Danach ging es auf die Jahnwiese. Dort demonstrierten Nachwuchsspieler des DJK Pinzberg ein Produkt des MVC-Startups Sports Innovation Technologies.

An den Spielertrikots und den Toren wurden LEDs angebracht, die per Knopfdruck ihre Farbe ändern — und man plötzlich zu einem anderen Team gehört. In einem Selbstversuch rutschten die Landtagsabgeordneten über die Wiese — und schossen Eigentore.

jan