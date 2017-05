Freiwillige Feuerwehr übt im alten Forchheimer BRK-Heim

Spektakuläres Training fordert die Brandbekämpfer - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Das Thema "Abwehrender Brandschutz" stand im April im besonderen Fokus des Übungsgeschehens bei der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim. Neben zwei Einsatzübungen im ehemaligen BRK-Heim in der Hainbrunnenstr. sowie einer weiteren Übung, bei der der Umgang mit für den Brandschutz besonders wichtigen Geräten trainiert wurde, stand für die Führungsdienstgrade noch eine Fortbildung zum Thema "Wie brennt es heute?" auf dem Dienstplan.

Feuerwehr-Übung unter Realbedingungen: Das alte BRK-Heim in der Forchheimer Hainbrunnenstraße diente als Übungsstätte. © Martin Gruendl/privat



Feuerwehr-Übung unter Realbedingungen: Das alte BRK-Heim in der Forchheimer Hainbrunnenstraße diente als Übungsstätte. Foto: Martin Gruendl/privat



Das Szenario der ersten, kleineren Einsatzübung ereignet sich so jeden Tag in Deutschland: Angenommen wurde ein Zimmerbrand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Durch die offene Wohnungstür der Brandwohnung drang schnell dichter Rauch in das Treppenhaus und hinderte den Bewohner der nebenan gelegenen Wohnung, das Gebäude auf diesem Weg zu verlassen.

Eine "Person", wie üblich dargestellt durch eine etwa 80 Kilo schwere Übungspuppe, war in der Wohnung zusammengebrochen. Die zweite zu rettende Person lag ebenfalls im Treppenhaus zwischen Erdgeschoss und erstem Stock. Für die in Zugstärke angerückten Einsatzkräfte galt es, neben der schnellstmöglichen Rettung der vermissten Menschen und der Brandbekämpfung die in der rauchfreien Wohnung eingeschlossene Person zu beruhigen und schnellstmöglich über eine tragbare Leiter zu retten.

Wenige Minuten nach Eintreffen der Fahrzeuge waren zudem Hilferufe aus dem zweiten Obergeschoss des benachbarten Gebäudes zu hören. Hier musste ein Rollstuhlfahrer, der durch den aufsteigenden Brandrauch gefährdet war und das Gebäude nicht selbständig verlassen konnte, über die Treppe gerettet werden. Nach ca. 30 Minuten waren schließlich alle "Menschen" gerettet und das "Feuer" gefunden und gelöscht.

Bilderstrecke zum Thema Spektakuläre Feuerwehr-Übung im alten BRK-Heim So übt man die Brandbekämpfung unter Realbedingungen: Im alten BRK-Heim in der Forchheimer Hainbrunnenstraße stellte sich die Feuerwehr einem angenommenen Großbrand - mit allem, was dazu gehört.



Bei der zweiten, größer angelegten Einsatzübung wurde eine für die Feuerwehrler anspruchsvollere Lage angenommen: In einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus war ein Brand in einer Wohnung im zweiten Stockwerk ausgebrochen. Der Bewohner der Brandwohnung war bei der Flucht aus der Wohnung zusammengebrochen, durch die offene Wohnungstür und die nicht geschlossene Brandschutztüren waren nach wenigen Minuten die beiden oberen Stockwerke komplett verraucht, so dass insgesamt vier Menschen, teilweise bewusstlos, eingeschlossen waren. Eine weitere Person konnte sich auf das Flachdach retten und musste von dort mit der Drehleiter gerettet werden. Aufgrund der umfangreicheren Gefahrenlage wurden neben einem kompletten Löschzug der Stadtwehr auch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Burk "alarmiert".

Während eine Person auf dem Dach zeitnah auf sich aufmerksam machte, war den übenden Einsatzkräften zunächst nicht bekannt, wie viele weitere Bewohner des Gebäudes noch eingeschlossen sind und somit zu retten waren.

Umfangreicher Atemschutzeinsatz

Daher wurde ein umfangreicher Atemschutzeinsatz vorbereitet: Insgesamt vier Atemschutztrupps beider Feuerwehren durchsuchten die beiden Stockwerke nach Personen und mussten parallel dazu auch den Brandherd ausfindig machen, um das Feuer schnellstmöglich zu löschen und die Ausbreitung des Brandrauches stoppen zu können.

Die ersten zwei Personen waren schnell gefunden und wurden über das Treppenhaus gerettet. Während eine Person bewusstlos vor der Brandwohnung lag, wurde eine weitere, noch unverletzte Person, dargestellt von einem Mitglied der Jugendfeuerwehr, per Fluchthaube ins Freie gebracht. Im dritten Stock des Gebäudes mussten ebenfalls zwei Verletzte gefunden und über das Treppenhaus gerettet werden.

Bei der Rettung der letzten Person wurde schließlich noch ein Atemschutz-Notfall, also die Notlage eines Atemschutzgeräteträgers, gespielt. Der "bewusstlose" Feuerwehrmann musste aufgrund seines unklaren Gesundheitszustandes schnellstens aus dem Gebäude gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Parallel dazu musste die Rettung des noch nicht geretteten Bewohners weiterlaufen.

Nachdem auch diese anspruchsvolle Aufgabe gemeistert war, wurde die Übung gegen 20.30 beendet. Anschließend galt es noch, die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wiederherzustellen. Neben rund zehn B-Schläuchen und ungefähr 15 C-Schläuchen waren zwölf Atemschutzgeräte sowie diverse weitere Gerätschaften im Einsatz.

Im Rahmen einer kurzen Nachbesprechung wurden einige Punkte angesprochen, die bei künftigen Einsätzen und Übungen optimiert werden können. Das Übungsziel, die schnellstmögliche Rettung aller eingeschlossenen Personen sowie die Brandbekämpfung, wurde aber trotz der anspruchsvollen und zum Glück nicht alltäglichen Lage erreicht.