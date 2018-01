Freiwillige holen Christbäume ab

Helfer sammeln für den guten Zweck — Erlös fließt in Peru-Hilfe und Jugendarbeit - vor 11 Stunden

Zerhäckseln, in die Biotonne oder doch noch bis Lichtmess warten? Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wohin mit dem Christbaum? Vielerorts holen Jugendgruppen den Weihnachtsbaum ab und sammeln gleichzeitig Spenden für den guten Zweck. Nachfolgend eine Übersicht der Abholtermine, über die die Nordbayerischen Nachrichten informiert wurden.

Forchheim CVJM

Auch die Jugendlichen der Feuerwehr Kirchehrenbach sind am Samstag wieder bei der Christbaumabholung mit dabei. © Foto: Sebastian Müller



Wie jedes Jahr findet auch am Samstag, 13. Januar, ab 8.30 Uhr wieder die Christbaumaktion des Christlichen Vereins Junger Menschen in Forchheim statt.

Mit vielen freiwilligen Helfern und der Unterstützung der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr, sammeln wir in Forchheim die alten Christbäume ein. Gleichzeitig erbeten wir eine Spende für einen gemeinnützigen Zweck. Dieses Jahr wird der Erlös an ein Projekt des Vereins für Peru-Hilfe "Beit Shalom" gespendet.

Forchheim-Reuth

Christbäume werden abgeholt. Am Samstag, 13. Januar, ist die Reuther Fußballjugend als Sammler unterwegs. Nach den Fest- und Feiertagen stellt sich wieder einmal die Frage "Wohin mit dem Christbaum?" Wie jedes Jahr sind auch in 2018, die Nachwuchsspieler der SpVgg Reuth im Stadtteil Forchheim Reuth unterwegs um die aussortierten Bäume abzuholen und zu entsorgen. Die Abholung ist kostenlos, über eine kleine Spende für die Jugendkasse der SpVgg würden sich die freiwilligen Sammler jedoch sehr freuen.

Buckenhofen

Christbaumsammlung in Buckenhofen am 13. Januar, ab 10 Uhr. Die Abholung erfolgt durch die Fußballjugend des SV Buckenhofen. Über eine kleine Spende für die Jugendarbeit freuen sich die Sammler.

Hallerndorf

Freiwillige Helfer sammeln am Samstag, 13. Januar, ab 9.30 Uhr gegen eine Spende Christbäume in den acht Ortschaften der Gemeinde Hallerndorf ein. Der Erlös kommt den Kindergärten im Gemeindegebiet zugute. Es wird gebeten, die Bäume gut sichtbar an den Grundstücken abzulegen.

Kirchehrenbach

Christbäume werden am Samstag eingesammelt. Die Jugendfeuerwehr sammelt am Samstag, 13. Januar, wieder alle ausgedienten Christbäume im Gemeindegebiet ein. Wer seinen Baum loswerden möchte, muss ihn nur gut sichtbar am Grundstück ablegen. Der Kirchehrenbacher Feuerwehrnachwuchs freut sich auch wieder über eine kleine Spende. Das Geld wird dann – in gewohnter Weise – für einen sozialen Zweck in der Region weitergegeben. Heuer soll die Lebenshilfe Forchheim e. V. unterstützt werden.

Neunkirchen

Die Kolpingjugend kümmert sich um die Entsorgung der alten Christbäume. Die Kolpingjugend Neunkirchen führt die Christbaumaktion am Samstag, 13. Januar, gegen eine Spende von drei Euro (Ortsteile fünf Euro) durch. Anmeldung per E-Mail: christbaum@kolpingjugend-neunkirchen.de bis spätestens 11. Januar. Die Abholung erfolgt ab 8 Uhr.

Pinzberg

"Weihnachtsbaum Rückholaktion". Organisiert von der Jugendfeuerwehr — den Löschzwergen Pinzberg. Wir holen Ihren abgeschmückten Christbaum ab! Ihr Christbaum wird wiederverwertet. Für eine Spende am Baum sind wir recht dankbar! Stellen Sie Ihren Baum einfach gut sichtbar an den Straßenrand. Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr.

Wiesenthau

Die Jugendfeuerwehren Wiesenthau und Schlaifhausen sammeln auch in diesem Jahr am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr die ausgedienten Bäume in Wiesenthau und Schlaifhausen ein. Bäume sichtbar an der Straße oder Grundstück ablegen. Die Jugendlichen freuen sich über eine Spende die zu gleichen Teilen für die Jugendkasse sowie für einen guten Zweck verwendet werden. Im Jahr 2017 konnte ein Scheck über 700 Euro an die Kinderkardiologie-Station der Kinder- und Jugendklinik der Uni Erlangen übergeben werden.