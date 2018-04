Freude beim DAV Forchheim: Kinder vor Felsen kaum zu halten

FORCHHEIM - Eine erfreuliche Bilanz des Vereinsjahres zog erster Vorsitzender Ulrich Schürr auf der Hauptversammlung des Forchheimer Alpenvereins (DAV).

Felsbetreuer Heinz Arnold, re., hatte sich besonders um Sicherheitseinrichtungen gekümmert. Hier mit DAV-Vorstand Ulrich Schürr.



Neben anderen wichtigen Vereinsprojekten wurde im Juli 2017 ein eigener Sektionsbus eingesetzt. Das Fahrzeug wird von den Gruppen sehr gut angenommen. Mit inzwischen rund 3100 Mitgliedern ist der Alpenverein Forchheim der größte Verein im Landkreis. "Pro Jahr verzeichnen wir einen Nettozuwachs von 100 bis 120 Mitgliedern", so Vorsitzender Schürr.

Die Sektion Forchheim verabschiedete im Rahmen der Versammlung ihren bisherigen Felsbetreuer Heinz Arnold. Dieser koordinierte zehn Jahre lang die Maßnahmen zum Erhalt und zur Betreuung der Kletterrouten in der Fränkischen Schweiz. Dazu gehören Arbeitseinsätze wie Austausch beschädigter Sicherungseinrichtungen und Ausarbeitung von Kletterkonzepten. Arnold legte das Amt in die Hände von Fritz Limmer, einen erfahrenen und versierten Kletterer mit hervorragenden Detailkenntnissen der Kletterfelsen in der Fränkischen Schweiz.

Versierter Kletterer im Fels

Fritz Limmer wird sich künftig um die Erschließung neuer Felsen und die Ausweisung neuer Routen im Sektionsgebiet kümmern. Erfreulich stellt sich die Situation im Bereich der DAV-Ausbildung dar. Leiter Hendrik Wagenseil freut sich über stetig steigende Nachfrage. Bei den Kinder- und Jugendklettergruppen herrscht extrem große Begeisterung. Nach wie vor werden Klettergruppenleiter gesucht und können sich gern beim Verein melden.

