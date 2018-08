Friedbert Stühler: Ein Lehrer aus Leidenschaft sagt tschüss

FORCHHEIM - Er schrieb zwei Forchheim-Bücher mit Beiträgen seiner Schüler. Als literarisch ambitionierter Pädagoge machte Friedbert Stühler mit Klassikern wie Goethe aber auch mit Modernen wie F.C. Delius und Wilhelm Genazino bekannt. Kurzum, wenn er jetzt in Ruhestand geht, ist der Verlust ein großer.

Pädagoge mit vielfältigen literarischen Ambitionen: Friedbert Stühler hat unter anderem „Virtuelle Streifzüge durch Forchheim“ verfasst. © Foto: Udo Güldner



"Mit ihm geht ein Pädagoge aus Berufung, ein Lehrer aus Leidenschaft", lobte Schulleiterin Ingrid Käfferlein zum Abschied. Generationen an Schülern hat Friedbert Stühler (65) geprägt. Nach 37 Jahren am Herder-Gymnasium Forchheim (HGF) ging der Studiendirektor in Pension.

Stühlers Wiege stand in Hallerndorf. Sein Vater arbeitete am Streckenabschnitt Forchheim-Bamberg als Schlosser für die Bundesbahn. Dass er einmal Lehrer für Deutsch, Latein und Ethik werden würde, war anfangs gar nicht so klar. Doch weil der damalige Pfarrer den Buben für die höhere Schullaufbahn empfohlen hat, kam der damalige Ministrant Stühler nach der Volksschule in Hallerndorf für sechs Jahre ins Internat St. Alfons nach Ingolstadt. "Das wurde von den Redemptoristen geleitet, die im Kloster St. Anton in Forchheim einen ihrer Stützpunkte hatten", erinnert sich der Pädagoge.

An der Donau begeisterte sich Stühler im Reuchlin-Gymnasium für die alten Sprachen: "Das war mein Ding". Er kehrte erst für das Abitur zurück ans "Gymnasium Forchheim", damals das einzige der Stadt, wo er 1972 die Hochschulreife für das spätere Studium in Erlangen erwarb.

Aber vor der Uni ging es noch in den "Ersatzdienst", wie der 18-monatige Zivildienst damals hieß. Stühler verschlug es in ein Heim für schwer erziehbare Kinder nach Pfaffendorf in Oberfranken. An dieser Stätte sei dann die Entscheidung für den Lehrerberuf gefallen. Also wurde Germanistik, Latein und Philosophie für das Lehramt studiert.

Nach kurzen Zwischenstopps als Referendar in Regensburg, München und Herzogenaurach und als "Beamter auf Probe" in Schwabmünchen kam er an "sein" Gymnasium in Forchheim. "Wir hatten damals etwa 1700 Schüler." Wobei sich schon abzeichnete, dass es bald eine zweite höhere Schule mit naturwissenschaftlich-technischer Ausrichtung geben würde. "Zuerst war das spätere Ehrenbürg-Gymnasium eine HGF-Filiale für die Kolleg- und Oberstufe."

Im Laufe der 80er-Jahre wuchs das EGF dann Klasse für Klasse. Ein Wechsel an eine andere Schule kam für Stühler nie in Betracht, er blieb dem Herder-Gymnasium treu. "Das alte Gebäude mit seiner neugotischen Architektur gefiel mir." Vielleicht sei das seiner humanistischen Ausbildung geschuldet.

Im Laufe der fast vier Jahrzehnte kümmerte sich Friedbert Stühler als Fachbetreuer in seinen drei Fächern um gemeinsame pädagogische Standards seiner Kollegen. Er gründete aus dem Ethik-Unterricht heraus eine Umweltgruppe und widmete sich dem Aufbau einer Schülerlesebücherei.

Gedichtband zum "Club"

Das Literarische ließ den leidenschaftlichen Leser von Großstadtromanen nicht los, er begann selbst mit dem Schreiben. Zusammen mit Schülern ging es um Interpretationshilfen zu Klassikern wie Brecht und Goethe und zu modernen Autoren wie F.C. Delius und Wilhelm Genazino, später, verfasste er "Virtuelle Streifzüge durch Forchheim", die sich in ihrer Montagetechnik an Stühlers Lieblingsautoren Alfred Döblin und Wolfgang Koeppen orientierten.

Zuletzt war er redaktionell für zwei "Forchheim-Bücher" mit Beiträgen von Schülern verantwortlich: "Porta Vorchheimensis" und "Latinitas Vorchheimensis". Mit seiner neuen Freiheit und Freizeit will Stühler das tun, was in korrekturlastigen Schuljahren zu kurz gekommen war: Bücher lesen, die man nicht für den Unterricht braucht, sich um den Garten kümmern, die Erstligaspiele des "Club" in Nürnberg besuchen. Sogar an einen Gedichtband zum Aufstieg der "Legende" ist gedacht . . .

