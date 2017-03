Friedhof in Pretzfeld: Wege werden bald saniert

PRETZFELD - Die Planungen zur Sanierung der maroden Wege auf dem Friedhof Pretzfeld nehmen Fahrt auf: Der Marktgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig der vom zuständigen Planungsbüro aus Erlangen vorgelegten Variante eines Drainagekonzepts zugestimmt.

Die Wege auf dem Friedhof in Pretzfeld sollen saniert werden. Foto: Stefan Braun



Der Plan sieht vor, dass eine Drainage im Hauptweg mit einer Ableitung von der Aussegnungshalle in Richtung Haupteingang verlegt wird. Dort erfolgt der Anschluss an den öffentlichen Kanal in der Hauptstraße. Später werden die Drainagen von Gräbern und der Oberflächenentwässerung der Seitenwege an die Drainage im Hauptweg angekoppelt. Die Kosten belaufen sich nach Schätzung des Planungsbüros Czerwonka auf 27 690 Euro brutto. Nicht enthalten ist die Anbindung an den öffentlichen Kanal in der Hauptstraße, welche die Gemeinde in Eigenleistung stemmen will. Planer Jörg Czerwonka stellte anschließend die weitere Vorgehensweise vor. Die Ausschreibung ist in die Wege geleitet. Über die Vergabe soll der Marktgemeinderat in der Sitzung am 4. April entscheiden.

Shuttledienst beim Kirschenfest

Der Sportverein Pretzfeld hat bei der Gemeinde einen Zuschuss von 3000 Euro für die Anschaffung eines neuen Vereinsbusses beantragt. Dies wurde einstimmig genehmigt, der Verein hat zugesagt, dass er während des Kirschenfestes den Shuttledienst mit dem neuen Fahrzeug übernimmt.

Im Pflanzgarten im Ortsteil Altreuth hatte die Waldbauernvereinigung in größerem Stil Christbäume angepflanzt. Da dies nicht dem Charakter eines Pflanzgartens entspricht, hat der Rat beschlossen, dass die Bäume teilweise gerodet werden.

