Friseur-Weltmeister kommt aus Forchheim

Frederik Weber holte sich mit seiner Mannschaft den Titel in Paris - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Weltmeister der Friseure kommt aus Forchheim. Frederik Weber sicherte sich nach dem Weltmeister-Titel 2014 in Frankfurt im Damenfach jetzt den WM-Titel im Herrenfach mit der Mannschaft.

So sehen Sieger aus. Frederik Weber ist in Paris Weltmeister der Friseure im Herrenfach geworden. © Henning Nürnberg



So sehen Sieger aus. Frederik Weber ist in Paris Weltmeister der Friseure im Herrenfach geworden. Foto: Henning Nürnberg



Einen im wahrsten Sinne des Wortes einschneidenden Erfolg feierte jetzt Frederik Weber in Paris. Der Friseurmeister aus Forchheim, Mitinhaber und Juniorchef des Erlanger Salons „Modernes Haardesign“, holte sich mit seinen beiden Teamkollegen Dominik Buchfink und Paul Koegel den Weltmeistertitel im Herrenfach – unter insgesamt 60 Nationen und 1200 Teilnehmern.

Nach dem WM-Triumph 2014 in Frankfurt am Main im Damenfach hat es der 26-Jährige geschafft, als einer von maximal acht Friseuren weltweit beide Titel zu gewinnen. In Paris konnte „Freddy“, Absolvent der Friseurfachschule Meininghaus in Forchheim, mit längeren, modischen Herrenfrisuren sowie trendigen Kurzhaarschnitten (`Salon Cut´) die Jury von seinem Können überzeugen. Das Sieger-Trio verwies am Ende die Kollegen aus Italien und Puerto Rico auf die Plätze zwei und drei.