Etwa ein dutzend Menschen halfen am Samstagmorgen in Forchheim mit beim Bäume fällen. Die Bäume waren von verschiedenen Pilzen befallen.

Traditionell wird der Burker Weiberfasching im Doppelpack gefeiert. Wie jedes Jahr ging es schon am Donnerstag bunt, schrill und närrisch zur Sache. Männer durften erst spät am Abend und nur mit Krawatte zum Abschneiden ins Burker Sportheim. Der zweite Teil am Freitag ist bereits restlos ausverkauft.