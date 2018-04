Frühling in der Fränkischen: Wiesent, Felder und Bier

Video einer NN-Radtour zeigt erfrischende Aussichten und blühende Landschaften - vor 41 Minuten

EBERMANNSTADT - 30 Grad: Das ist Sommer im April. NN-Redakteur Patrick Schroll hat sich das Rad geschnappt und ist mit der Kamera zu einer Tour zwischen Wiesent, Feldern und Biergärten in der Fränkischen Schweiz aufgebrochen.

Das Quecksilber im Thermometer nähert sich der 30-Grad-Marke. Und das mitten im April. Der Frühsommer macht sich in der Natur bemerkbar: Die Obstbäume explodieren förmlich und hüllen die Fränkische Schweiz in ein Kleid aus Weiß.

NN-Redakteur Patrick Schroll hat sich kurzerhand das Rad geschnappt und startet bei Weilersbach eine Tour durch die Fränkische Schweiz. Was ihm auf dem Weg begegnete, ist im Video festgehalten und nur einen Klick entfernt.

In Ebermannstadt angekommen lockt die kühlende Erfrischung gleich mehrfach. Und in Richtung Pretzfeld sorgen Wiesent und Felder für einen optischen Genuss.



