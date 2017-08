Bässe zwischen Wald und Wiese: Die Veranstalter haben für das Sommertanz Open Air 21 DJs nach Bammersdorf geladen, darunter auch den international bekannten DJ Popof aus Frankreich. Trotz Nieselregen haben sich am Sonntag ab 10 Uhr ein paar Leute bei Weißwurst, Braten und Weißbier zum Frühschoppen mit den Eggerbachtaler Blaskapelle eingefunden und ließen sich die gute Laune nicht nehmen.

Rekord bei der Eröffnung des 41. Altstadtfests in Ebermannstadt: Nach zwei Schlegelhieben von Bürgermeisterin Christiane Meyer sprudelte das Schwanenbräu-Freibier in die Krüge - und das unter erschwerten Bedingungen: wie 2016 brauchte es zum Einzug auf dem Marktplatz auch in diesem Jahr Regenschirme. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.