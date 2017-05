FS-Marathon setzt neues Zeitnahmesystem ein

EBERMANNSTADT - Der Fränkische-Schweiz-Marathon, der die elektronische Anmeldung jetzt freigeschalten hat, modernisiert seine Messtechnik. Was es mit dem Wechsel des Anbieters und einer Änderung im Regelwerk auf sich hat, fragten wir Marion Rossa-Schuster vom Organisationsteam.

An der Wendeschleife bei Weilersbach müssen die Teilnehmer zur Zeitnahme die Fußmatten überqueren. © privat



"Wir haben den Hersteller für die Zeitmessgeräte gewechselt. Mit dem bisherigen Anbieter mika timing waren wir zwar zufrieden, aber die Entwicklung ist in den letzten Jahren nicht stehen geblieben, es gibt praktischere und preiswertere Systeme. Wir arbeiten nun mit der Firma Baer-Service zusammen. Bisher gab es ja den am Schuhe befestigten, sogenannten Champion-Chip, für den man Pfand zahlte, das abzüglich einer Gebühr von fünf Euro erstattet wurde, wenn man den Chip am Veranstaltungstag zurückgab.

Ein relativ aufwendiges System, weil jemand am Marktplatz auf die Athleten warten musste, um das Geld auszuzahlen. Die dazu nötige hohe Bargeldhaltung war suboptimal, gerade in Zeiten bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Der Einweg-Transponder ist künftig in der Startnummer integriert — mit der Einschränkung, dass Skater und Handbiker immer noch einen separaten Chip bekommen, weil sonst die versprochene Messgenauigkeit nicht gewährleistet wäre.

Die Firma Baer-Service verspricht eine Messsicherheit von 99,98 Prozent. Wir haben uns für diesen Anbieter entschieden, weil er für die Wendepunkte besonders dünne Messmatten anbietet, die für die Skater und Handbiker benötigt werden. Das neue Messsystem arbeitet mit einem Aktivtransponder und ist besonders zuverlässig. Flankierend dazu haben wir die Anmeldebedingungen geändert. Unter ,Zeitmessung’ heißt es: ,Teilnehmer mit fehlenden Zwischenzeiten an den Wendepunkten werden disqualifiziert’. Da sollte es in Zukunft keine Diskussionen mehr geben."

