Fünf Forchheimer Azubis an ihrem ersten Ausbildungstag

FORCHHEIM - ]Nervös sind sie nach dem Aufstehen fast alle gewesen — immerhin stand der wohl bedeutendste Schritt in den Ernst des Arbeitslebens an. Aber keine Panik: Das Eis war für die fünf jungen Azubis, die am Freitag ihren ersten Ausbildungstag beim Logistik-Unternehmen Simon Hegele in Forchheim antraten, schnell gebrochen.

Tunnelblick durch turmhohe Regalreihen: Die neuen Auszubildenden bekamen auf einer kleinen Führung durch die Lagerhallen von Simon Hegele viel zu sehen — im sogenannten Luftfrachtsicherheitsbereich. © Philipp Rothenbacher



Ein Grund dafür könnte die reiche Auswahl an Gebäck, kalten Getränken und heißem Milchkaffee sein. Ein anderer die sympathische Art der beiden Azubi-Betreuer Jutta Herrmann und Pascal Neukam. Im Konferenzraum im Obergeschoss des Logistikzentrums von Simon Hegele an der A73 ist die Atmosphäre morgens um 9 Uhr locker, aber konzentriert.

Unter den zwei Mädchen und drei Jungs, die heute hier ihre Ausbildung starten, ist Lukas Therjan der erfahrenste – trotz seiner erst 16 Jahre. „Ich bin zumindest nicht ganz so aufgeregt, weil ich vieles hier schon kenne“, sagt der Hallerndorfer. Der Grund: Lukas hat bereits ein Praktikum zum Fachinformatiker bei Pascal Neukam hinter sich. „Da habe ich gemerkt, wie spannend dieses Gebiet, dieses Arbeitsfeld ist.“ Die Ausbildungs-Bewerbung lag auf der Hand – zum „Fachinformatiker für Systemintegration“, so die komplette, klangvolle Berufsbezeichnung.

Neben Lukas sitzt Yasmin Kirch aus Höchstadt. Sie hat sich im Internet über das Ausbildungsangebot von Simon Hegele informiert. „Mich haben die Firmengrundsätze beeindruckt, allen voran die Themen Menschenrechte und Gleichbehandlung“, sagt die 17-Jährige. Schließlich fiel ihr der Bereich „Lagerlogistik“ ins Auge. „Das klang nach einem abwechslungsreichen Beruf.“ Oder wie Yasmin es ausdrückt: „Wissen, wo und wie was hinkommt.“ Heute sei sie ein bisschen nervös angekommen, merkte dann aber schnell: „Mich beißt keiner.“ Sie lächelt.

Die falschen Schuhe

Ebenfalls zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden, lässt sich fortan der 18-jährige Kevin Pecora. Darüber musste er nicht lange nachdenken — arbeiten doch einige seiner Familienmitglieder in der Nürnberger Niederlassung von Simon Hegele. Trotzdem hat der Fürther am heutigen ersten Tag eigentlich etwas anderes erwartet: „Ich bin direkt in Sicherheitsschuhen hergekommen, weil ich dachte, es geht gleich in die Arbeitshallen“, erzählt er und grinst.

Denn heute heißt es erst einmal: Kennenlernen. Den Betrieb, die Mitarbeiter, die Arbeitsabläufe. Es geht um Fragen der Berufsschule und des Berichtsheftes, in dem die Azubis ihre dreijährige Ausbildung selbstständig dokumentieren. Dann betritt Maximilian Streit, Leiter des Healthcare-Bereichs der Firma, den Raum, um die Lehrlinge im Namen der Geschäftsleitung willkommen zu heißen. Seit 13 Jahren ist er bei Simon Hegele, hat dabei eine Niederlassung in Australien mitaufgebaut und sitzt nun in der Chefetage eines Unternehmens mit weltweit 2500 Mitarbeitern. „Eigentlich bin ich gelernter Bankkaufmann“, erzählt er. „Ihr seht: Wenn man Leistung bringt, kommt man bei uns gut weiter.“

Er verweist ebenfalls auf Laura Bauer, die neben ihm steht. Auf den Tag genau vor sechs Jahren fing die Forchheimerin ihre Ausbildung zur Bürokauffrau an, heute ist sie Projektmanagerin und begleitet selber neue Azubis. Jutta Herrmann, die Bauer einst ausgebildet hat, denkt derweil bereits über das Ausbildungsjahr 2018 nach. „20 Azubis sind da unser Ziel, darüber würden wir uns freuen“, so Herrmann. Schon jetzt freut sich Lara Rösch über ihren Ausbildungsplatz – den sie in nur fünf Minuten mit der Bahn („Oder 15 Minuten mit dem Rad“) erreicht. Die 16-jährige Baiersdorferin kommt frisch von der Wirtschaftsschule und geht in die Lehre zur Speditionskauffrau.

Der älteste im Bunde der fünf Neuen ist Stefan Herchet. Der 21-Jährige aus Bammersdorf lässt sich, wie Lukas Therjan, zum Fachinformatiker für Systemintegration ausbilden. Wieso? „Ich beschäftigte mich bereits sehr lange mit Computern und Netzwerken. Das Thema IT interessiert mich einfach schon immer“, sagt Lukas. Eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann – freilich im PC-Laden – hat er bereits abgeschlossen, nun will er mit seiner digitalen Leidenschaft richtig durchstarten.

Turmhohe Regale

Vor dem Mittagessen werden die Azubis von Mitarbeiter Christian Pfann durch die gewaltigen Hallen des Logistik-Unternehmens geführt. Turmhohe Regale reihen sich aneinander, hier eine Reihe Computertomografen, da wuchtige Bauteile für Kraftwerke neben fabrikneuen Spielautomaten – von Forchheim aus werden sie in die Welt verschickt. Auch per Flugzeug. „Darum gelten hier verschärfte Sicherheitsvorkehrungen“, erklärt Pfann. Die für die Azubis sicherlich Beeindruckendste ist dabei ein riesiges Röntgengerät, in dem verpacktes Frachtgut mit einem Durchmesser von bis zu 1,6 Metern durchleuchtet wird.

Schließlich geht es in die Mittagspause, gefolgt von einem „ruhigen Ausklang“ des ersten Azubi-Tages, so Jutta Herrmann. Und am Montag? Beginnt für fünf junge Leute der Ernst des Arbeitslebens.

Philipp Rothenbacher