Fünf Prozent mehr Mädchen bei der Feuerwehr aktiv

Mitgliederboom bei den 24 Kinderfeuerwehren im Landkreis — Fachbereichsleiter bei den Neuwahlen in ihren Ämtern bestätigt - vor 34 Minuten

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Die 24 Kinderfeuerwehren im Landkreis Forchheim erfreuten sich im abgelaufenen Jahr über einen Mitgliederboom. Dies berichtete Fachbereichsleiterin Anna Hack bei der diesjährigen Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehren im Sportheim des SV Buckenhofen.

Ziel für einen Jugendlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr: die Abnahme der Leistungsspange, hier im Jahr 2014 unter den strengen Augen der Prüfern. Foto: Archivfoto: Roland Huber



Mit rund 100 Neumitgliedern in nur einem Jahr erlebten die 24 Kinderfeuerwehren im Landkreis Forchheim im vergangenen Jahr einen Mitglieder-Boom. Fachgebietsleiterin Anna Hack aus Weilersbach berichtete, dass man aktuell 254 Kinder, darunter 75 Mädchen und 179 Buben zähle. Eines der größten Highlights sei die Kinderfeuerwehrolympiade gewesen, die bereits schon zum vierten Mal in Folge in Weilersbach stattgefunden habe. Bei der anschließenden Siegerehrung hätten die Kinderfeuerwehren aus Hausen, Weilersbach und Streitberg einen Pokal entgegennehmen können.

Zukünftig soll man auch schon unter zwölf Jahren in die aktive Wehr der Feuerwehr, also in eine aktive Kinderfeuerwehr eintreten können. Bisher war es nur möglich, unter zwölf Jahren in den Feuerwehrverein einzutreten; ab zwölf Jahren konnte man dann in die Jugendfeuerwehr eintreten. Nachdem die Feuerwehren wegen der Altersbegrenzung viele Kinder an andere Vereine verloren hatten, senkt man nun die Altersgrenze für die Teilnahme an einer aktiven Kinderfeuerwehr.

Der Kreisjugendwart zeigte sich erfreut über fünf Prozent mehr Mädchen im Landkreis Forchheim als noch im vergangenen Jahr. Meist würden die Gruppenstunden in den Landkreisfeuerwehrjugendgruppen im zweiwöchentlichen Turnus abgehalten; in ein paar Feuerwehren würden wöchentliche Übungen gemacht; rund ein Drittel übt monatlich.

Insgesamt seien 3897 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 1738 Stunden allgemeine Jugendarbeit geleistet worden. Insgesamt werde der Feuerwehrnachwuchs von 118 Betreuern umsorgt. Die Jugendwarte und Betreuer leisteten insgesamt 37 389 Stunden für die Vor- und Nachbereitung der Jugendbetreuungsmaßnahmen.

Bei den anschließenden turnusgemäßen Neuwahlen wurden die bisherigen Fachbereichsleiter in ihren Ämtern bestätigt. Bestätigt wurden auch die Schriftführerin Anna Büttner (Oesdorf), die Kassierin Andrea Erner (Poxdorf), die Vertreter der Jugendfeuerwehren in den einzelnen Bezirken Meike Szemeitat (Forchheim/Bezirk I), Nadia Klement (Schlammersdorf/Bezirk II), Christian von Rhein (Neunkirchen/Bezirk III) und Tobias Scheuering (Wüstenstein/Bezirk IV). Im Amt bestätigt wurden auch die bisherigen Kassenprüfer.

ALEXANDER HITSCHFEL