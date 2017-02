Für die Forchheimer Innenstadt: Citymanager kommt

FORCHHEIM - Eventuell noch im März soll die Stelle des Citymanagers ausgeschrieben werden. Sie scheint dringend nötig, wenn man die jüngsten Debatten um die Zukunft des Innenstadt-Handels in Forchheim ansieht.

Was sich alle Fraktionen von einem Citymanager wünschen: Die Veranstaltungs-Koordination (im Bild: Überall Musik). Foto: Archivfoto: Huber



Der Streit um die verkaufsoffenen Sonntage hat es mal wieder gezeigt: In der Innenstadt herrscht babylonische Sprachverwirrung. Zwar haben alle das gleiche Ziel – der Kunde soll vor Ort einkaufen gehen – aber beim "Wie" wird gerne aneinander vorbeigeredet. So viele Händler es in der Innenstadt gibt, so viele verschiedene Stimmen scheint es zu geben. Ein Citymanager, heißt es dann oft, könnte das Wirrwarr lösen. Und wo bleibt er? Oder sie?

Im vergangenen Herbst hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein die Personalie "Citymanager" zur Chefsache erklärt. Alle Fraktionen sollten ihre Vorstellungen einreichen. "Wir haben an dem Thema weitergearbeitet", erklärt der OB auf Nachfrage der NN. Es geht darum, herauszufinden, was ein künftiger Citymanager in Forchheim alles tun soll, damit eine passgenaue Stellenbeschreibung erstellt werden kann. Noch im Februar sollen die Stadträte darüber entscheiden. Läuft alles nach Plan, könnte die Stelle im März ausgeschrieben werden.

Neben all den unterschiedlichen Wünschen gibt es zwei Anliegen, die laut Uwe Kirschstein alle Fraktionen gemeinsam haben: "Das Veranstaltungswesen und das Leerstandsmanagement". Was darüber hinaus den Alltag des Citymanagers füllen soll, muss diskutiert werden.

Auf der Prioritätenliste des Oberbürgermeisters steht: "Der Citymanager muss ein Kommunikator sein." Er müsse die Ziele der verschiedenen Interessensgruppen zusammenbringen. Für den OB geht es derzeit in der Debatte zu viel um Mängel (zu wenig Parkplätze, zu viel Leerstand, zu viele/zu wenige verkaufsoffene Sonntag). "Ich befasse mich lieber mit den Stärken." Da habe der Forchheimer Handel genug: "Es gibt mehr als vielen klar ist." Ergo muss das Angebot präsenter sein. Genau hier könne die Stadt und damit der Citymanager unterstützen.

Auch die Händler, zumindest die Händler-Vereinigungen, hätten lieber heute als morgen einen Citymanager als Ansprechpartner in der Stadt. Und schon sind wir wieder beim verkaufsoffenen Sonntag. "Wir haben uns dieses Jahr viele Gedanken gemacht, um nicht nur an Jahrmarktsonntagen zu öffnen", sagt Michael Csepai, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Die Energie- und Immobilienmesse der Sparkasse findet beispielsweise am ersten verkaufsoffenen Sonntag (5. März) statt, das Altstadtfest (25. Juni), ein Leerstandsfestival will Csepai im Herbst veranstalten (5. November). "Aber das geht nicht nebenbei als Ehrenamtlicher."

Dass sie diese Ideen nicht gerade für das Gelbe vom Ei halten, machen "Die Innenstädter" deutlich: "Nicht einfach ein paar verkaufsoffene Sonntage ,an die notgedrungen ein Ereignis geknüpft wird, absegnen", schreiben Petra Dietzel und Manfred Schade, Sprecher der Vereinigung.

Summa summarum: Es wird nicht einfach, aus der Vielzahl an möglichen Aufgaben ein Stellenprofil zu basteln, das sich auch erfüllen lässt.

