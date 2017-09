Fußballzuschauer schmettert 62-Jährigen gegen Hauswand

Rangelei am Spielfeldrand in Effeltrich endet im Klinikum Forchheim - vor 4 Stunden

EFFELTRICH - Am Sonntagnachmittag kam es am Rande eines Fußballspiels am Effeltricher Sportplatz zu einem handfesten Streit am Spielfeldrand, der im Klinikum geendet ist.

Fußball Foto: dpa



Zunächst gingen sich die Streithähne bei der Partie am Spielfeldrand mit Worten an. Doch dann schubste ein 44-jähriger Zuschauer einen 62-Jährigen gegen eine Hauswand.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, das dieser kurzzeitig in Ohnmacht fiel und vom Rettungsdienst im Anschluss ins Klinikum Forchheim gebracht werden musste.

