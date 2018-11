Fußgänger bei Kollision mit Pkw in Ebermannstadt schwer verletzt

63-Jähriger musste ins Klinikum Forchheim gebracht werden

EBERMANNSTADT - Ein 63-jähriger Fußgänger ist in Ebermannstadt bei einer Kollision mit einem Pkw in der Straße "An der Wiesent" schwer verletzt worden.

Der 63-jährige Fußgänger war Donnerstagnachmittag in der Dämmerung unterwegs. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Stadtmitte und bog von der Bahnhofstraße nach links in die Straße "An der Wiesent" ein, die der Passant gerade überquerte.

Der Pkw-Fahrer stieß mit dem 63-jährigen Mann zusammen. Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert und musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Forchheim gebracht werden. Der Schaden am Auto beträgt 500 Euro.

