Fußgängerbrücke am Forchheimer Bahnhof kommt

Was lange währt, wird endlich gut? Lösung für Pendler ist in Sicht - vor 38 Minuten

FORCHHEIM - „Eine Woche dauert es noch ungefähr“, sagt ein Bahnmitarbeiter auf Nachfrage. Mitte August, also vor einem Monat, hätte sie eigentlich stehen sollen, die provisorische Fußgängerbrücke von der Ostseite des Bahnhofs auf die Bahnsteige.

Lang erwartet und herbeigesehnt: Der neue Fußgängerüberweg am Bahnhof Forchheim. © Foto: Roland Huber



Lang erwartet und herbeigesehnt: Der neue Fußgängerüberweg am Bahnhof Forchheim. Foto: Foto: Roland Huber



Sobald sie fertig ist, wird sie am südlichen Ende die Straße Am Stahl mit dem Bahnsteig am Gleis 2/3 verbinden und es Pendlern wieder möglich machen, die Gleise zu passieren. Bis zu Beginn der Baustelle ging es noch durch den unterirdischen Fußgängertunnel, der inzwischen nurmehr Kabel und Füllmaterial beherbergt. Zwei bis dreimal müsse noch die Oberleitung abgeschaltet werden, damit der Behelfsüberweg fertiggestellt werden könne, sagt der Bahnmitarbeiter. Aber auch ohne diese kleine Baumaßnahme kommt es in den nächsten Tagen, zumindest nachts, zu Verspätungen: Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass es in den Nächten von heute bis zum Freitag und genauso nächste Woche von Montag- bis Donnerstagnacht zwischen 20.30 Uhr und 1.15 Uhr zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr im S-Bahn-Verkehr kommen wird.

bz