G‘schichten aus Forchheim und dem Leben im JTF

Beim Offenen Podium geht es diesmal um allerlei Anekdoten - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Diesmal wird im Jungen Theater aus dem Nähkästchen geplaudert: Am kommenden Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr findet das Offene Podium statt. Dabei ist diesmal unter anderen ein Diplom-Biologe.

Beim Offenen Podium im Jungen Theater Forchheim standen vergangenen März unter anderem "stickbrothers diabolo" auf der Bühne. © Foto: privat



In den Offenen Podien der Jahre 2013 und 2014 gab es die Reihe „100 Gedichte“. In dieser Zeit wurden auf der Bühne des Junge Theaters Forchheim (JTF) Gedichte jeder Couleur, ernst oder lustig, klassisch oder modern von den verschiedensten Menschen dargeboten. Nun soll eine neue Reihe beginnen.

„Erzähl mal“, lautet der Titel für diese Auflage. Das heißt, dass in gleicher Weise wie bei „100 Gedichte“ jeder, der erzählen möchte, zehn Minuten Zeit hat, dies beim zu tun. Das Thema bestimmt der Erzähler selbst: Das können Anekdoten sein, Authentisches, Geschichten aus der Kindheit, vom Sport, über Abenteuer – alles ist möglich. Das Dargebrachte kann über Forchheim sein, muss aber nicht.

Die ersten Kandidaten der neuen Reihe sind der ehemalige Diplom-Biologe des Landratsamtes, Ernst Deutsch, Gernot Olbert und einer der beiden Vorsitzenden des JTF, Hubert Forscht. Alle drei sind in Forchheim geboren und aufgewachsen und alle drei besuchten irgendwann die Zentralschule, die heutige Ritter-von-Traitteur-Schule.

Darüber werden sie unter anderem erzählen — doch: Jeder hat seine eigene Geschichte. Der erste musikalische Beitrag in diesem Jahr kommt vom „Feuerbachquartett“, einem klassischen Streichquartett. Die Absolventen der Musikhochschule Nürnberg sind selbst schon Dozenten und arrangieren Pop- und Rocksongs in ihrer ganz speziellen Weise, so dass sie die Klischees von Klassik und Rockmusik vergessen lassen.

Der Name „Bb4“ steht für vier Musiker aus Bamberg. Sie interpretieren Jazz und Popsongs von Quincy Jones, über Silje Nergaard bis Johnny Nash.

Die Songs des mit sieben Grammys ausgezeichneten Singer-Songwriters John Mayer stehen im Mittelpunkt der nächsten Darbietung. Michael Rössler, ein großer Fan, hat noch fünf weitere Musiker begeistern können, die sich nun zu einer Mayer-Coverband zusammengeschlossen haben und seine Werke mit viel Engagement interpretieren wollen.

Die Soko wird außerdem wieder eine ihrer beliebten Spendenaktionen durchführen.

