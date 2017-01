Gaiganzer ganz cool bei Kanzlerin Merkel

GAIGANZ - Die vier Sternsinger Kilian Geyer (17), Andreas Wagner (17), Carmen Wagner (15) und Bastian König (14) und ihre Betreuerin Gisela Geyer aus St. Vitus in Gaiganz sind wieder aus Berlin zurück. Bei ihrem Besuch bei der Bundeskanzlerin haben sie einiges erlebt.

Bevor es wieder zurück nach Gaiganz ging, hatten die vier Sternsinger noch Zeit, das Brandenburger Tor zu besichtigen. © Foto: privat



Los ging es am Sonntag, 8. Januar, morgens um 7.20 Uhr, in Baiersdorf in Richtung Berlin. Durch die Teilnahme an der Verlosung der „Aktion Sternsinger“ wurden die Gaiganzer Sternsinger als Vertreter des Erzbistums Bamberg ausgewählt, um beim Defilée der Bundeskanzlerin teilzunehmen (wir berichteten).

Nach fünf Stunden Fahrt hatten die Jugendlichen, zusammen mit ihrer Betreuerin, die Bundeshauptstadt erreicht. Den Weg zur Unterkunft, dem St.-Michaels-Heim in Grunewald, fanden die Jugendlichen spielend mit ihrer Handy-App. Im Jugendhotel angekommen, wurden die Zimmer bezogen, die sich die vier Gaiganzer mit Kindern aus anderen Bistümern teilen mussten.

Nach einer kurzen Stärkung stand eine Stadtrundfahrt auf dem Programm: Mit dem Stadtbus ging es über den Kurfürstendamm zum legendären Grenzübergang „Check Point Charlie“. Hier konnte man sich dank des Nachbaues des amerikanischen Wachpostens und einer Ausstellung ein Bild über die frühere Grenzsituation zwischen dem amerikanischen und dem russischen Sektor zur Zeit des „kalten Krieges“ machen.

Zurück in der Unterkunft stellten sich alle Gruppen gegenseitig vor. Es sollte dabei auch eine Besonderheit des zugehörigen Bistums vorgetragen werden. Für Kilian war klar: „Wir haben die größte Brauereidichte der Welt.“

Am Tag des Empfangs ging es nach dem Frühstück mit Bussen der Bundespolizei zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die St.-Ansger-Kirche und anschließend zur Begegnung mit der Bundeskanzlerin.

Jeder Einzelne wurde von Angela Merkel mit einem freundlichen Lächeln, ein paar Worten und einem herzlichen Händeschütteln begrüßt. Anschließend wurde gleich das Erinnerungsfoto gemacht. Hier fragte Angela Merkel Andreas und Kilian, ob denn zwischen ihnen noch Platz wäre mit den Worten: „Mal sehen, ob ich da noch rein passe“. Diese Worte werden die beiden wohl so schnell nicht vergessen.

In ihrer Rede dankte die Bundeskanzlerein allen 300 000 Sternsingern für ihren Einsatz. „Ihr seid jung, aber ihr bewegt schon viel“ stellte sie fest.

Nachdem die Sternsinger alle ihre prunkvollen Roben wieder im Koffer verstaut hatten, folgten alle der Einladung zum Essen in die Mensa des Kanzleramtes. Es gab Spaghetti mit Tomatensauce oder Bolognese.

Die Gaiganzer Gruppe verabschiedete sich von den Organisatoren und dankte für die Möglichkeit, die Kanzlerin hautnah zu erleben. „Das kann schließlich nicht jeder sagen, dass er der Bundeskanzlerin Angela Merkel schon die Hand geschüttelt hat“, so Andreas. Gisela Geyer meinte: „Sie machte auf uns alle einen sehr freundlichen, herzlichen und menschlichen Eindruck.“ Carmen empfand es als eine große Ehre, die Kanzlerin „live“ zu sehen und ins Kanzleramt kommen zu dürfen und Bastian meinte, dass es schon cool war, hier dabei gewesen zu sein.

Bevor es am Nachmittag nach Hause ging, blieb noch Zeit, das Brandenburger Tor und das Reichstagsgebäude zu besuchen um ein paar Fotos und Selfies zu machen. Dabei waren die fünf Gaiganzer einhellig einer Meinung: „Es war eine coole Sache gemeinsam nach Berlin zu fahren.“

