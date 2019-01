Galerie Lagermeister: Wenn Elemente aufeinander treffen

Neue Ausstellung gibt den Blick auf das "Foto-Spektrum" preis — Zwischen Rostock, Stralsund und Eckental - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Seit neun Jahren treffen sich zwei handvoll Fotografen aus der Region regelmäßig in Forchheim, um miteinander über ihre Bilder ins Gespräch zu kommen. Nun haben neun von ihnen sich zu einer Ausstellung entschlossen, die den Blick auf das ganze "Foto-Spektrum" preisgibt. Wir geben kurz vor der Eröffnung einen kleinen Überblick über die Künstler und ihre Bilder.

Insgesamt neun Fotografen stellen ab 19. Januar in der Galerie Lagermeister ihre Werke aus. Mit dabei sind auch Bernhard Frischkemuth (links) und Sepp Martin. © Foto: Udo Güldner



Insgesamt neun Fotografen stellen ab 19. Januar in der Galerie Lagermeister ihre Werke aus. Mit dabei sind auch Bernhard Frischkemuth (links) und Sepp Martin. Foto: Foto: Udo Güldner



Sobald die Nordsee sich zurückzieht und das Watt an der Wesermündung trockengefallen ist, findet Bernhard Frischkemuth Gefallen daran, durch den Schlick zu stiefeln. Ist er doch einen Steinwurf weit von den Prielen und einer Werft entfernt aufgewachsen. Damit das Nordlicht aus Bremen, das beruflich in Kersbach gestrandet war, den besten Blick auf die Wasserrinnen bekommt. Wie er dereinst als Lebensmittel-Technologe die Piasten-Pralinen komponiert hat, setzt er nun seine Ansichten aus festen und flüssigen Stoffen zusammen. Denn selbst bei Ebbe kann man noch Kreuzfahrtgiganten mit tausenden Urlaubern auf und unter Deck vorbeiziehen sehen.

Da hat Elke Bertram sich viel leichtere Motive ausgesucht. Zumindest gewichtsmäßig. Auch wenn das bildliche Einfangen wilder Tiere bei weitem nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt. Auch wenn die Vierbeiner, Flossenträger und Schnabelpicker hinter Gittern in einem Tiergarten sitzen, liegen und laufen. Die Erlangerin hat zwar keine Schmetterlinge gefunden, denen sie mit großer Leidenschaft an den Flügeln hängt, dafür aber exotisches Getier, das sich nicht immer so ideal in das Schwarz-Weiß-Schema einfügt wie die Zebras.

Sobald Michael Glenk aus Eckental das Klickgeräusch seiner Kamera hervorruft, ist alles Leben aus den Gebäuden gewichen, die er dem Vergessen entreißt. Seien es nun Industrieruinen wie verlassene Bahnhöfe und stillgelegte Fabriken ganz in der Nähe oder mittelalterliche Kirchenruinen im fernen Schottland. Wobei er die geheiligten Mauerreste durch tagelange Bildbearbeitung in eine düster-dämonische Nachtstimmung taucht.

Der Blick geht nach oben, gen Himmel. Bei Wilfried Heese sind dort aber keine Wolken zu sehen, sondern Kreuzrippengewölbe, Stuckarbeiten und Deckenfresken. Mit seiner Kamera ist der Neunkirchener im Inneren sakraler Bauten auf der Suche nach der Perfektion. Egal ob es sich um Kreuzgänge in Klöstern handelt oder um Altäre in goldgelben Jugendstilbauten wie der Wiener Kirche am Steinhof. Im Schatten der Kanzeln hat er aber nicht nur den Luftraum über den Gläubigen im Blick. Er nimmt sich auch all der figürlichen Details an, die dem Betrachter sonst vielleicht verborgen geblieben wären.

Zwischen Rostock und Stralsund treffen all die Elemente aufeinander. Wasser, Erde, Himmel, aber ohne in einen zerstörerischen Wettstreit zu treten. Am Rande der Ostsee, wo die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in die Baltische See hinausragt. Hinter sich allerlei Lagunen, die hier Bodden heißen und Veit Hertenstein aus dem gar nicht maritimen Eckental in ihren Bann gezogen haben. Auch er ein Spaziergänger mit seinem Vierbeiner, der dabei eine einmalige Morgenstimmung erlebt hat, die man der nicht besonders spektakulären Umgebung nicht zugetraut hätte.

Um seine Effekte zu erzielen, greift Thomas R. Hoess aus Hetzles zu ganz anderen Methoden. Das Foto-Spektrum-Neumitglied schafft durch das Übereinanderlegen zweier Motive Collagen von ganz eigenem Reiz. Zum einen sind es anmutige Ansichten der Natur, zum anderen farbschreiende Graffiti, die dem grauen Beton das Grauenhafte nehmen. So wachsen die künstlichen Spray-Blumen und die natürliche Umgebung zusammen.

Selbst wenn Sepp Martin mitten im November hinaus in die waldreiche Rhön wandert, um die mystische Landschaft in nebliger Stimmung zu betrachten, auch hier entkommt er seiner Vorliebe für Strukturen nicht. Es scheint, als ob die Bäume eine Art von Architektur erschüfen, die den Kersbacher geradezu in das graphisch wirkende Schwarz-Weiß treibt. Auf seinen Spaziergängen mit seinen Schlittenhunden rund um den Kreuzberg "begegnen einem Bilder, wenn man es nicht erwartet". Als Betrachter darf man dabei sein, wenn das Unheimliche zwischen den Stämmen in allen Grauschattierungen um sich greift.

Dazwischen sind die Wände in Bewegung. Auf ihnen rasen Enduro-Sportler auf ihren Motorrädern durch die Landschaft, besser: sie fliegen durch die Gegend. Dann steht den Taekwon-Do-Kämpfern die Konzentration ins Gesicht geschrieben. Nur ein Fachmann wie Jürgen Müller aus Eckental, der die Bewegungsabläufe aus eigener Erfahrung kennt, kann den außergewöhnlichen Moment einfangen.

Wenige Meter weiter hat Wilhelm Kleinöder völlig unbewegliche Statisten vor Augen. Der Beatles-Hit "Here comes the sun" hat den Erlanger erleuchtet und ihm den Weg in die Weite der Landschaft gewiesen. Dort trifft der Fotograf auf das Gegenlicht, normalerweise der natürliche Feind des Objektiv-Künstlers. Und doch gelingt ein subtiles Spiel mit Licht und Schatten, das bisweilen malerischen Charakter annimmt.

ZDie Vernissage findet am Freitag, 11. Januar, ab 19 Uhr statt. Die Ausstellung des foto-spektrum ist bis zum 27. Januar zu sehen. Die Galerie Lagermeister (Hauptstraße 7—11) öffnet dafür Do./Fr./So., von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 19 Uhr. Mehr dazu auch unter www.foto-spektrum.de

UDO GÜLDNER