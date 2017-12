Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Jahr 2017 im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an Redaktion-Forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Bei der Preisverleihung des Internet-Projektes #forchheimshots in der Stadtbücherei gab es nur glückliche Gesichter: Aus 3700 Fotos, die ins sozialen Netzwerk Instagram hochgeladen wurden, hatte eine dreiköpfige Jury eine Vorauswahl getroffen. Es gewann ausgerechnet ein Newcomer aus Forchheim.

Eine Kiefer versperrte am Montagabend die Verbindungsstraße zwischen Moschreuth und Urspring. Fast zeitgleich fuhren zwei Autos in den Stamm. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen wurde der Baum vorsätzlich angesägt.

Seit Anfang Dezember hat sich Forchheim wieder in eine Weihnachtsstadt verwandelt. Nicht nur der winterliche Markt am Rathausplatz zieht die Besucher an, sondern auch das Forchheimer Klinikum. Dort verkauften Vereine und Initiativen Selbstgemachtes für den guten Zweck. Im Innenhof der Kaiserpfalz fand der alljährliche Hobbykünstlermarkt statt.