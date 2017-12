Bengalische Feuer und brennende Holzscheite erhellen den Himmel über der Fränkischen Schweiz, wenn die Kirchengemeinden in den Wintermonaten ihre traditionellen Lichterfeste begehen. Eine Übersicht der Termine über die Prozessionen zur Ewigen Anbetung gibt es hier.

Am Freitagabend lief in Forchheims Innenstadt und dem Osten kein Wasser mehr. Der Grund: Ein Wasserrohrbruch. Die Details in Bildern.