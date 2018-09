Ganz Oberfranken sucht "Band des Jahres"

Nachwuchsmusiker können sich für R.I.O.-Vorentscheide bewerben - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Bezirk Oberfranken sucht im Rahmen des Bandcontests "R.I.O.!-Rock in Oberfranken" auch im Jahr 2019 wieder die Band des Jahres. Auch Bands aus dem Landkreis Forchheim sind dazu aufgerufen, zu zeigen, was in ihnen steckt.

Oberfrankens Rockmusiker präsentierten sich erstmals in Hof vor einem großen Publikum. Walking Men holte sich den Titel Band des Jahres 2018. © Jochen Bake



Nachwuchsmusiker aus der Region können sich ab sofort für einen der vier regionalen Vorentscheide bewerben, die in diesem November in Bamberg, Kronach, Kulmbach und Hof stattfinden.

In den vier regionalen Vorentscheiden stellen sich die Bands einer fachkundigen Jury, die jeweils einen Sieger ermittelt. Die vier Siegerbands gehen im kommenden Jahr gemeinsam auf die R.I.O.!-Clubtour. Dort wählt das Publikum bei freiem Eintritt per Voting die Band des Jahres 2019. "Die Teilnahme an der R.I.O.!-Clubtour wird es den Bands möglich machen, für fünf Konzerte quer durch Oberfranken zu touren und am Ende vor dieser tollen Kulisse zu spielen", ruft Samuel Rauch, Popularmusikbeauftragter des Bezirks Oberfranken, zur Bewerbung auf.

Tourgage und Preisgeld

Die Vorentscheide finden am 16. November im Jugendzentrum in Bamberg, am 17. November im Struwwelpeter in Kronach, am 23. November in der Kulturscheune Gößmannsreuth bei Kulmbach und am 24. November im Alten Bahnhof in Hof statt.

R.I.O.!-Rock in Oberfranken ist ein Projekt des Bezirks Oberfranken zur Förderung junger Nachwuchsbands in der Region. Neben einer professionellen Betreuung und einer Tourgage von 1000 Euro bietet die Tour den Musikern die Gelegenheit, ihre Bekanntheit in der lokalen Szene zu vergrößern und Bühnenerfahrung zu sammeln. Die Gewinner des Titels "Oberfrankens Band des Jahres" erwarten zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Teilnehmen können Bands aus den Musiksparten Rock und Pop, deren Mitglieder mindestens zur Hälfte ihren Hauptwohnsitz in Oberfranken haben.

Teilnahmebedingungen und Anmeldeformular auf www.rockinoberfranken.de; Anmeldeschluss ist am 11. Oktober.