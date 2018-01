Ein Füllhorn an Faschingsgaudi schütteten über 100 Akteure der SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter und Alleinunterhalter Karl-Heinz Wagner der "Generation Ü 40" in der Mehrzweckhalle in Unterleinleiter aus. Am Freitag war die Mehrzweckhalle an die Generation Ü 40 ausverkauft, zum Rock am Samstag mit der Band "Bassd scho", füllte ein jüngeres Publikum die Halle.