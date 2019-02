Am Samstagabend zelebrierten die "heiligen" Stadtschnecken in der Örtelscheune in Heiligenstadt ihre traditionelle Prunksitzung. Neben beeindruckenden Gardetänzen gab es auch einige schräge Auftritte auf der Bühne zu beklatschen. © Stefan Braun

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Hemmungslose Fete: Ebermannstädter geben beim Faschingsball Gas Beim Großen EBSer Faschingsball feierten am Samstagabend Jung und Alt in der Ebermannstädter Stadthalle. Auf dem prall gefüllten Parkett schwangen Bauchtänzerinnen ihre Hüften, während Politessen, Wikinger und Co. sich vor der Kamera ablichten ließen.