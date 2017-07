Gartenschau in der Forchheimer Altstadt?

Vom Stadtpark zur Bastion: Die Stadt ist perfekt geeignet - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Hof hatte sie schon, Bamberg ebenso und auch in Bayreuth war sie höchst erfolgreich: Die Landesgartenschau. "Forchheim wäre ganz wunderbar dafür geeignet", meinte Ernst Deutsch, im Rahmen der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses.

Die Landesgartenschau ist im vergangenen Jahr in Bayreuth veranstaltet worden. Ernst Deutsch kann sich eine Gartenschau auch in Forchheim vorstellen. © Mirko Streich



Herr Deutsch, die Erlanger haben erst vor Kurzem in einem Bürgerentscheid gegen eine Landesgartenschau gestimmt. Warum halten Sie Forchheim hingegen für gut geeignet?

Ernst Deutsch: Ich bin schon lange ehrenamtlicher Geschäftsführer des Bezirksverbands für Gartenbau und Landespflege in Oberfranken und habe deswegen auch immer wieder mit den Landesgartenschauen zu tun. Alle Gartenschauen in Oberfranken sind höchst erfolgreich gewesen, alle Kommunen haben davon profitiert.

Wie könnte eine Gartenschau in Forchheim denn aussehen?

Ernst Deutsch: Normalerweise sind Gartenschauen auf externem Gelände wie ehemaligen Industriebrachen oder, wie in Bayreuth, auf renaturierungsbedürftigen Talauen angesiedelt. In Forchheim hingegen stelle ich mir eine Gartenschau mitten in der Stadt vor, das gibt es nämlich ganz selten. In punkto Gärtnereien und Baumschulen haben wir außerdem gutes Potenzial im Landkreis. Darunter sind auch zahlreiche Betriebe, die zum Beispiel auch die Landesgartenschau in Bayreuth bestückt haben. Da brauchen wir unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.

Ernst Deutsch © Hubert Bösl



Eine Gartenschau mitten in der Altstadt: An was denken Sie genau?

Ernst Deutsch: Man könnte den Stadtpark in der Sattlertorstraße verbinden, das wäre kein großer Aufwand. Den alten Krankenhaus-Garten könnte man mit einbeziehen und auch das schon lange angedachte Amphitheater auf dem Gelände des ehemaligen Schwesternwohnheims verwirklichen. Um noch weiter zu denken: Mit einer Stahlkonstruktion könnte man die Bastionen verbinden und dann quasi vom Kaiserstrand Richtung Amtsgericht zur Roten Mauer laufen und das Löschwöhrd-Gelände mit einbeziehen. Ich denke, das ist alles durchaus diskussionswürdig. Auf jeden Fall habe ich einen Stein ins Wasser geworfen und jetzt schauen wir mal, ob er auch Kreise zieht.

BIRGIT HERRNLEBEN