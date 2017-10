Gasalarm in Neunkirchen: Bagger beschädigt Leitung

NEUNKIRCHEN - Weil ein Bagger auf einer Baustelle gegenüber dem Busbahnhof ein Gasrohr beschädigt hat, ist der gesamte Ortskern von Neunkirchen am Donnerstagmittag abgesperrt worden. Die Gefahr war aber schnell beseitigt.

Ein Bagger hat auf einer Baustelle zwischen der Von-Pechmann-Straße und der Bahnhofstraße ein Gasrohr beschädigt. © Klaus-Dieter Schreiter



In der Mittagszeit hatte der Bagger zwischen der Von-Pechmann-Straße und der Bahnhofstraße mit seiner Schaufel das Gasrohr beschädigt. Laut Feuerwehr war es zwar nur eine relativ dünne Leitung, wie sie für Hausanschlüsse verwendet wird. Es strömte aber Gas aus. Die Feuerwehr sperrte die Gegend in einem Umkreis von 300 Metern ab. Der Energieversorger, der sich um das Leck kümmern musste rückte mit vier Mann an, die Schadstelle wurde schnell geflickt.

Wegen des Einsatzes gegenüber dem Busbahnhof konnten die Schulbusse nicht mehr fahren. Sie wurden auf den Parkplatz an der Schule umgeleitet. Das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth an der Von-Hirschberg-Straße wurde nicht evakuiert, obwohl es innerhalb der 300- Meter-Zone lag. Jedoch wurden alle Bewohner im Umkreis aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Gegen 13 Uhr war die Gefahr gebannt.

