Gasseldorf: Rettungsübung im Wald

Bayerischen Forstverwaltung ist fit für den Ernstfall - vor 46 Minuten

EBERMANNSTADT - Was ist zu tun bei einem Unfall in unwegsamen Gelände? Mitarbeiter der Bayerischen Forstverwaltung in Bamberg organisierten eine Übung im Bereich "Druidenleite" im Distrikt Gasseldorf, an der neben Mitarbeitern der Stadt Ebermannstadt auch Einsatzkräfte des BRK und der Bergwacht teilnahmen.

Gut gesichert wurde der „Verletzte“ ins Tal gebracht. © Foto: Stefan Braun



Die Übung wurde so geplant, dass der Rettungspunkt in größerer Entfernung liegt und das Gelände unwegsam ist. Für die Beteiligten und die Beobachter, unter anderem waren Mitarbeiter benachbarter Bauhöfe und ein Vertreter der Waldbesitzervereinigung vor Ort, hieß das erst einmal marschieren. Vom Parkplatz in Gasseldorf ging es 900 Meter bergauf mit teilweise knackigen Steigungen von über 20 Prozent.

Hauptakteur war zunächst Landschaftsgärtner Christian Friepes, der den Verletzten spielte. Den Ersthelfer vor Ort mimte Forstwirt Michael Sponsel, der sofort den Notruf absetzte und Friepes vor Ort provisorisch ärztlich versorgte, was ihm nach späterer Aussage der BRK-Fachleute, sehr gut gelang. Die Revierleiterin war laut Ablaufplan nicht erreichbar, daher versuchte Sponsel einen Mitarbeiter der Stadt Ebermannstadt zu erreichen.

In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass bei Gemeindewäldern mindestens zwei, besser aber drei Mitarbeiter an den Waldarbeiten beteiligt sein müssen. Privaten Waldbesitzern könne man dies nicht vorschreiben, erklärte Ludwig Thiem, Vorsitzender der Waldbauernvereinigung Fränkische Schweiz, an sie gehe aber der dringende Appell, niemals alleine im Wald Holzarbeiten durchzuführen.

Protokolliert wurde der Ablauf von der Forstrevierleiterin Rita Satzger, die gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit an der Forstschule Lohr am Main, Stefanie Mayer, den gesamten Tagesablauf fachlich koordinierte. "Es geht hier nicht um die perfekte Rettungsübung, sondern darum, einen guten Ablauf zu analysieren" erklärte Satzger, die auch darauf hinwies, dass solche Rettungsübungen jährlich vorgesehen sind. Bei dieser Rettungsübung waren die Rettungskräfte nach knapp 20 Minuten vor Ort. Dabei war es reiner Zufall, dass BRK und Bergwacht zeitgleich am Rettungspunkt eintrafen.

Im Rahmen der späteren Nachbesprechung im Sitzungssaal des Ebermannstädter Rathauses wurden notwendige Details anhand einer Frageliste ausführlich analysiert. Als entscheidend für eine zeitgerechte Rettung gilt die genaue Information der Leitstelle.

Insgesamt ist nach Aussage Mayers die Zahl der Unfälle steigend. Bis Mai 2017 gab es bereits mehr Tote bei Waldarbeiten als im gesamten Vorjahr.

Überraschend war jedoch die Information, dass die meisten Unfälle im Wald nicht im Zuge von Waldarbeiten erfolgen. Am meisten verunglücken Kletterer, gefolgt von den stark ansteigenden Unfallzahlen mit Mountainbikern, speziell mit Unterstützung von E-Motoren.

STEFAN BRAUN