Gastwirte aus der Fränkischen Schweiz kochen groß auf

Organisatorin des Erlanger Uni-Schlossgartenfests erhielt Tipp aus dem Norden - vor 34 Minuten

EBERMANNSTADT - Mit Peter Hübschmann aus Ebermannstadt und Marcus Müller aus Veilbronn mischen zwei Gastronomen aus der Fränkischen Schweiz beim Schlossgartenfest in Erlangen mit.

Die Bierbänke, ohne weiße Decken, bleiben für die Erlanger und ihre Gäste eine Woche lang stehen. Der Schlossgarten in Erlangen wird aus Anlass des Uni-Geburtstages für eine Woche zum großen Biergarten. © Klaus-Dieter Schreiter



„Das freut mich so sehr, dass wir neue und motivierende Gastronomen haben“, sagt Ursula Ertl, die für die Konzeption, Koordination und Durchführung des Festes am 30. Juni zuständig ist. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) feiert in diesem Jahr 275. Jubiläum. Deshalb soll das Schlossgartenfest, das unter dem Motto „Die Welt zu Gast in Erlangen“ steht, ganz besonders werden.

„Wir erwarten etwa 5000 Gäste“, erzählt Ursula Ertl. Neu in diesem Jahr ist, dass jeder Karten für das Event kaufen kann, nicht nur Menschen, die mit der Uni verbunden sind. „Die Optik wird ebenfalls neu sein“, berichtet Peter Hübschmann. Beispielsweise wird sich die Zeltoptik verschönern und es soll ein außergewöhnliches Lichterfest geben.

Kochen Bio auf dem Schlossgartenfest: die Gastronomen Marcus Müller, links, mit Ursula Ertl, und Peter Hübschmann. © Carmen Schwind



Die beiden Gastronomen haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet und wollen die Gäste mit einem weltumspannenden kulinarischen Konzept begeistern. Es sollen Leckereien aus der traditionellen fränkischen Küche angeboten werden, aber auch asiatische und mediterrane Köstlichkeiten. „Das wird einfach ein Erlebnis, denn es gibt für jeden etwas: von der Breze bis zum Filetsteak. Und ich habe mir außergewöhnliche Desserts einfallen lassen“, erzählt Küchenchef Marcus Müller, der sich über die Herausforderung freut. Geplant sind auch Burger-Stationen und Cocktailbars.

Studiosi kreieren Bier

Peter Hübschmann ergänzt, dass in diesem Jahr auch keine große, sondern vier kleine Brauereien aus der Region ihr Bier ausschenken werden. Es wird sogar ein Jubiläumsbier nach dem Rezept von Studenten der FAU geben, das auch später noch vertrieben wird. Hübschmann versichert, dass regionale Bioprodukte hoher Qualität verwendet werden. „Damit sich unsere Gäste sicher fühlen können, haben wir ein riesiges Sicherheitskonzept auf die Beine gestellt“, erzählt Ursula Ertl.

Am Sonntag gibt es im Schlossgarten den großen Familientag und in der Folgewoche wird es einen Biergartenbetrieb geben. „Das ist auch neu in diesem Jahr. Da lassen wir die Bierbänke stehen, schenken Bier aus und bieten Biergartenbrotzeit an“, berichtet Hübschmann, der schon viele große Events organisiert hat, darunter im Hafen der griechischen Insel Rhodos.

Zum Schlossgartenfest lädt der Präsident der FAU ein, Joachim Hornegger. „Er stammt aus der Fränkischen Schweiz, aus Wiesenthau, und er hat in Ebermannstadt Abitur gemacht“, erzählt Ursula Ertl, die in Effeltrich lebt.

Im September vergangenen Jahres ist klar geworden, dass ein neuer Caterer gefunden werden müsse. Ein Schweizer, der einmal im Jahr Urlaub in der Fränkischen Schweiz macht, schenkte Ursula Ertl das neue Gscheitgut-Kochbuch „Vegetarische Küche“. Hier fand sie Peter Hübschmann, der mit Marcus Müller einen Cateringservice führt. „Das ist für uns ein Glücksfall“, meint Ursula Ertl, die das Fest zum 19. Mal organisiert. In diesem Jahr wird die Big Band der Uni zur Begrüßung spielen, in der Orangerie die Oldies Big Band, vor dem Kollegienhaus die Reinhard Stockmann Band, vor dem Botanischen Garten die Keller Mountain Blues Band, in der Mitte die picobello Tanzband und im Loungebereich am Schloss das Thomas-Fink-Quartett.

Zum Finale wird es ein großes Feuerwerk geben, „das bereitet schlaflose Nächte, auf die wir uns aber freuen und stolz sind“, meint Marcus Müller.

CARMEN SCHWIND