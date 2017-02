Männerbäuche in Korsagen, bunte Fantasiekostüme und behaarte Beine, in Strumpfhosen gezwängt: Beim Männergauditurnier in der Heroldsbacher Hirtenbachhalle stand zwar der Spaß im Vordergrund, die Männerballett-Gruppen wurden dennoch von einer Jury bewertet, die es nicht leicht hatte. Schließlich konnten die "Happy Hoppers" aus Aucherbach den Sieg davontragen, gefolgt von der Hollfelder Faschingsgesellschaft mit ihrer Darbietung der "Mädchenträume". © Karl Heinz Wirth