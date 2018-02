Gegen Windschutzscheibe geprallt

FORCHHEIM - Bei einem Unfall am Sonntagabend wurde ein Fußgänger verletzt: Ein Autofahrer übersah den Mann.

Der verletzte Fußgänger wurde in die Erlanger Kopfklinik gebracht. Foto: www.colourbox.de



Am Sonntagabend, gegen 19:50 Uhr, bog ein 79-jähriger Pkw-Fahrer von der Bamberger Straße nach rechts in die Adenauerallee ab. Hierbei übersah er einen dunkel gekleideten, 62-jährigen Fußgänger, der die Adenauerallee an der Ampelanlage überquerte. Der Fußgänger prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe des Opels und blieb dann vor dem Fahrzeug liegen. Der Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Kopfklinik Erlangen eingeliefert. Für den Unfall werden Zeugen gesucht, insbesondere der Pkw-Fahrer, welcher sich an der Ampel vor dem Opel befunden hatte. Hinweise an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon (09191)70900.