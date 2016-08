Gut 40 Einzelstarter traten im Luftkurort in der Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen an. Der "egloffstein 32.6"-Triathlon fand in diesem Jahr unter dem Motto "Nur wer dabei ist kann mitreden" statt. Seinen Sieger fand die Sportveranstaltung in Frank Müller, die beste Frau im Feld war Simone Hüttl auf dem 18. Rang.