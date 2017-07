Der Forchheimer Gunnar Schmidt hat am 23. Mai sein Radabenteuer auf dem Europaradweg R1 von Calais nach Sankt Petersburg gestartet. Wir begleiten ihn dabei. Die erste Etappe ging durch Flandern, dann weiter durch die Niederlande und über die deutsche Grenze. Die zweite Etappe ging durchs Münsterland nach Berlin, schließlich ab nach Polen. Die dritte Etappe führte ihn gen Kaliningrad und nach Litauen, Lettland, Estland - und schließlich ans Ziel Sankt Petersburg.

Lautstarker Jubel aus den Reihen der 500 Zuhörer am Ende eines erstklassigen Musikabends: Das Ehrenbürg-Gymnasium glänzte beim Sommerkonzert in der Aula mit seinen musikalischen Rohdiamanten.

Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Jahr 2017 im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an Redaktion-Forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Am Sonntag, 21.30 Uhr, kam der Fahrer eines Wagens am alten Schulweg im Igensdorfer Ortsteil Pettensiedel von der Strecke ab. Das Fahrzeug prallte dabei gegen einen Baum, woraufhin der alkoholisierte Pkw-Lenker im Auto eingesperrt werden. Der Mann wurde letztlich befreit und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.