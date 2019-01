Gemütlich wandern rund um Gößweinstein

Winterwanderung: Zwei Stunden lang Spazierengehen, dann einen Blick in die barocke Basilika werfen und ab ins Gasthaus - vor 31 Minuten

GÖSSWEINSTIN - Trotz zweier Anstiege ist der Winterwander-Weg-Tipp Nummer 4 leicht zu begehen, da er auf der Hochfläche bleibt. Insgesamt 109 Höhenmeter sind rund um Gößweinstein auf fünf Kilometern zu überwinden. Danach: ab ins Gasthaus und/oder ein Besuch der Basilika.

Die Wandertour lockt mit zauberhaften Ausblicken rund um Gößweinstein. © Tom Kern



Die Wandertour lockt mit zauberhaften Ausblicken rund um Gößweinstein. Foto: Tom Kern



Der Weg startet hinter dem Haus des Gastes und führt vorbei am Aufgang zur Wagnershöhe. Der Badangerstraße bergab folgend und dann die zweite rechtsabbiegend zur Behringersmühler Straße verläuft der Weg weiter. Dann links abbiegen, vorbei an der Bushaltestelle, danach die Straße überqueren und "Am Weglein" entlang (parallel zur Straße) bis zur Tankstelle laufen.

Insgesamt fünf Kilometer lang ist die Rundwanderung um den Wallfahrtsort Gößweinstein. Trotz zweier Anstiege ist die Winterwanderung leicht zu schaffen. © ©OpenStreetMap contributors



Insgesamt fünf Kilometer lang ist die Rundwanderung um den Wallfahrtsort Gößweinstein. Trotz zweier Anstiege ist die Winterwanderung leicht zu schaffen. Foto: ©OpenStreetMap contributors



Hier kreuzt der Weg die Staatsstraße (August-Sieghardt-Straße) und geht den "Büchenstock" mit dem blauen senkrechten Balken hinauf. Oben angekommen verlässt man die Asphaltstraße und läuft geradeaus weiter auf dem Schotterweg in Richtung Bösenbirkig, dem nächsten Dorf. Am ersten Haus in Bösenbirkig geht es dann links ab, hinunter in den Wald (Wegweiser Tour 8).

Nach zirka 800 Metern, am Ende des Weges links hinauf abbiegen und dem Frankenweg folgen. Man kommt danach an einem Pferdehof vorbei und geht die Schützenstraße hinab wieder nach Gößweinstein. An der großen Linde überquert man die Fahrstraße und gelangt so, entlang der Behringersmühler Straße auf dem Bürgersteig gehend, wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Hier gehts zur Wintertour Folge 1, zur Burg Rabenstein.

Hier gehts zur Wintertour Folge 2, dem Skulpturenweg.

Hier gehts zur Wintertour Folge 3, dem Therapeutischen Herzelesweg.

Besonderheiten der Tour auf einem Blick:

Ausgangspunkt und Parkmöglichkeit: Das Haus des Gastes, die Touristinfo, in der Burgstraße 6.

Streckenlänge: fünf Kilometer

Laufzeit: knapp zwei Stunden

Markierung: blauer senkrechter Balken

Einkehrmöglichkeiten: In Gößweinstein gibt es davon sehr viele. Gehen Sie einfach zum Marktplatz bei der Kirche. Allein schon dort ist die Auswahl an gastronomischen Betrieben sehr groß. Eine Zusammenstellung der Betriebe gibt es bei der Touristinfo Gößweinstein, Telefon (0 92 42) 4 56.

Sehenswert: Die barocke Wallfahrtsbasilika von Balthasar Neumann mit dem daneben liegenden Wallfahrtsmuseum. Das Museum ist im Dezember dienstags bis sonntags von 10-17 Uhr geöffnet, im Januar nur sonn- und feiertags von 10-17 Uhr. Die Basilika ist täglich geöffnet. Die Burg ist bis Ostern geschlossen.

Besonderheiten: Gößweinstein liegt auf der Höhe, aber trotzdem in einem kleinen Talkessel. Deshalb hat man von allen Seiten ringsum immer einen anderen Blick auf den Ort. Fast wie bei einem Vexierbild ändert sich das markante Ensemble, bestehend aus Burg und Basilika und den Häusern dazwischen.

Trotz zweier Anstiege ist der Weg leicht zu begehen, da er auf der Hochfläche bleibt. Insgesamt 109 Höhenmeter sind auf den fünf Kilometern zu überwinden.

Weitere Touren auf dem Tourenportal der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz: www.fraenkische-schweiz.com/tourenplaner.