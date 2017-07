Georg-Hartmann-Realschule: Zeugnisse für 170 Absolventen

Realschüler blicken bei Zeugnisübergabe positiv auf ihre Schulzeit zurück - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Sechs Jahre lang haben die Schüler in der Georg-Hartmann Realschule gebüffelt, ans Aufgeben gedacht und dann doch wieder neue Motivation gefunden. Die Mühen haben sich allemal gelohnt: 170 Absolventinnen und Absolventen durften am Freitagabend die Schule hinter sich lassen und mit guten Abschlusszeugnissen einen neuen Lebensweg antreten

Nach langem Warten war es dann für die 170 Schüler soweit: Sie bekamen von ihren Klassenlehrern das heißersehnte Zeugnis überreicht. © Nina Eichenmüller



Nach langem Warten war es dann für die 170 Schüler soweit: Sie bekamen von ihren Klassenlehrern das heißersehnte Zeugnis überreicht. Foto: Nina Eichenmüller



"Der Weg bis hier her war alles andere als leicht, aber wenn man sich die Ergebnisse ansieht, merkt man, wir haben einen besonders guten Jahrgang zum Abschluss gebracht", begrüßt Konrektor Jörg Striepke die Schüler und ihre Familien.

Auch wenn zwei Schüler die mittlere Reife leider nicht bestanden haben, hat der Jahrgang mit acht Absolventen, die eine eins vor dem Komma erreichten, einen guten Durchschnitt erzielt. Angeführt durch die Jahrgangsbeste Paula Richter, die mit einem Notendurchschnitt von 1,25 die Georg-Hartmann Realschule verlässt.

Stolz auf die Leistungen der Schüler sind auch die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus und Vorsitzender des Freundeskreises Joachim Scheja, die als Ehrengäste ein paar Worte an die Absolventen richteten. "Bleiben Sie ihr Leben lang neugierig und mutig, fordert Rosi Kraus die Schüler für ihren weiteren Weg auf.

Fränkisches Gedicht vorgetragen

Mutig zu bleiben wird zumindest den Vorsitzenden der SMV Lilly Schneider, Daniel Leidner und Eva Haimann nicht schwer fallen. Die wohl ehrlichste Rede am Abend kam von den drei Schülern, die den ganz normalen Wahnsinn, der in sechs Jahren Schule so passiert, ihren Eltern und Lehrern beschrieben.

Zur Krönung las Daniel Leidner noch ein selbstgeschriebenes, fränkisches Gedicht vor und sorgte mit Zeilen wie "Etz in der Zehnten sollte ma den Lehrstoff kennen, egal wir wern die Hefte eh verbrennen", für Lacher im Publikum.

Bilderstrecke zum Thema Zeugnisse für 170 Absolventen der Georg-Hartmann-Realschule Die Mühen der letzten Jahre haben sich gelohnt: 170 Absolventinnen und Absolventen der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim durften am Freitagabend die Schule hinter sich lassen und mit guten Abschlusszeugnissen einen neuen Lebensabschnitt beginnen.



Abschied von der Schule nahmen am Freitagabend nicht nur die Realschulabsolventen, sondern auch Maria Weber, die elf Jahre lang Vorsitzende des Elternbeirates war. "Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Euer Realschulabschluss hat in anderen Bundesländern nämlich das Niveau eines Abiturs", lobt Maria Weber die Absolventen, zu denen auch ihre eigene Tochter zählt. Die letzte Rede des Abends hielt nach einem schönen Klavierstück von Clara Spars der Schulleiter Jürgen Kretschmann.

Er machte in seiner Ansprache an die Jugendlichen Freiheit und Frieden in ganz Europa zum Thema. „Die Aufgabe eurer Generation wird es sein, euch für die Freiheit, den Frieden und die Demokratie einzusetzen“, ermutigt der Schulleiter seine Absolventen. "Mischt euch ein", beendet er seine Rede.

Video über gemeinsame Schulzeit

Nach einem rockigen Lied der Schulband wurden die Jahrgangsbesten vom Schulleiter geehrt. Nicolai Hack (1,64), Viktoria Kupfer (1,55), Nicole Sauter (1,5), Luzia Weber (1,45), Lena Neumann (1,45), Sofia Rühl (1,36), Carolin Storath (1,27) und Paula Richter (1,25) wurden für ihr besonderes Engagement mit kleinen Geschenken belohnt.

Nach langem Warten war es dann für die 170 Schüler soweit: Sie bekamen von ihren Klassenlehrern das heißersehnte Zeugnis überreicht. Mit den Liedern die sich die sieben Klassen ausgesucht hatten traten sie nacheinander nach vorne.

Besonders Mühe hatte sich die 10a mit ihrem Klassenlehrer Johannes Hirche gemacht, die ein lustiges Video über ihre gemeinsame Schulzeit gedreht hatten und vor der Zeugnisübergabe abspielten.

Für einige Tränen sorgte der Abschied bei der Klasse 10g und ihrer Klassenleitung Nina Köberich. Doch mit ihren Zeugnissen in der Hand blickten die Absolventen auf eine glückliche Schulzeit zurück und freuten sich, ihren Abschluss anschließend auf dem Annafest ordentlich zu feiern.

Nina Eichenmüller