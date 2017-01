Gerichtsverfahren: Ein Augenblick verändert zwei Leben

Fahrlässige Körperverletzung: 29-Jähriger in Forchheim verurteilt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wegen fahrlässiger Körperverletzung ist ein 29-Jähriger aus dem Oberland vor dem Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 60 Euro verurteilt worden. Dabei dürften die 2400 Euro für den Handwerker noch das geringste Problem sein. Denn die Folgekosten des Verkehrsunfalls summieren sich auf bisher 65 000 Euro.

Amtsgericht Forchheim © Roland Huber



Dabei liegt das Geschehen bereits über eineinhalb Jahre zurück. An einem sonnigen Samstagmorgen im Juli 2015 machten sich zwei Motoradfreunde aus dem südlichen Landkreis auf den Weg in die Fränkische Schweiz. Auf der Kreisstraße zwischen Haidhof und Thuisbrunn kam es zu einem folgenschweren Unfall, bei dem einer der Zweiradfahrer mit einem elf Meter langen Traktor-Gespann zusammenstieß, das in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war.

Der Angeklagte hatte mit dem Schlepper seines Onkels auf einem zweieinhalb Meter breiten Anhänger Strohballen transportiert und war nach links in einen Feldweg eingebogen — ohne dabei die nötige Sorgfalt walten zu lassen, wie Staatsanwalt Stefan Meyer (Bamberg) betonte. Denn beim Blick in den Rückspiegel „hätten Sie das von hinten nahende Fahrzeug sehen müssen. Oder Sie haben nicht hingeschaut.“

Ob der bislang unbescholtene Angeklagte stehengeblieben war und links geblinkt hatte, wie er behauptete, oder ob er ohne Vorwarnung abgebogen war, wie die beiden Motorradfahrer bezeugten, konnte nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden. Der Überholvorgang endete jedenfalls mit dem Crash.

Der geschädigte Motorradfahrer, der als Zeuge am Gehstock in den Gerichtssaal hinkte, war durch den Aufprall neben die Fahrbahn geschleudert worden und hatte sich dabei nicht nur Prellungen und Blutergüsse, sondern einen komplizierten Trümmerbruch des Oberschenkels und eine schwere Infektion zugezogen. Den Verdienstausfall von knapp 7000 Euro und den Vorschuss auf das Schmerzensgeld von bislang 45 000 Euro dürfte die Versicherung sich beim Angeklagten wiederholen.

Licht ins Dunkel brachte der vom Gericht beauftragte Sachverständige Dr. Werner Großer (Erlangen). Der Fachmann für die Rekonstruktion von Verkehrsunfällen rechnete sekunden- und metergenau, wie es sich abgespielt hatte. „Das Motorrad auf der Gegenfahrbahn muss im Rückspiegel zu sehen gewesen sein“, so sein deutliches Fazit.

Rechtsanwalt Dr. Malte Magold (Nürnberg) unterstellte der ermittelnden Polizei, am Unfallort die Spuren einer Vollbremsung des Motorradfahrers und des ausgelaufenen Traktordiesels nicht gesichert und das Blinklicht des Anhängers nicht überprüft zu haben.

Außerdem stellte er das Gutachten in Frage und forderte für seinen Mandanten einen Freispruch. „Noch eindeutiger als dieses Gutachten geht es kaum“, so Amtsrichterin Silke Schneider, die mit ihrem Schuldspruch noch weit über den ursprünglich zugestellten Strafbefehl von 25 Tagessätzen à 40 Euro (1000 Euro) hinausging.

Die Verteidigung kündigte schon vor der Urteilsverkündung an, in die nächste Instanz gehen zu wollen. Dann wird der Fall vor dem Landgericht Bamberg erneut aufgerufen.

UDO GÜLDNER