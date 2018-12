Geschenktipp: Gutscheinflasche in Forchheimer NN-Geschäftsstelle

NN-Geschäftsstelle bietet im Advent eine Aktion mit vergünstigten Preisen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten Forchheim greift am vierten Adventssamstag letztmalig dem Christkind unter die Arme — mit einem ganz besonderen Geschenktipp zum Fest.

Die Gutscheinflasche kostet am Samstag nur vier Euro. © Foto: GS



Jeden Samstag im Advent hat die Geschäftsstelle der Nordbayerischen NachrichtenForchheim einen speziellen Artikel aus dem NN-Sortiment zum vergünstigten Preis angeboten.

Nach dem "Stadtmotiv-Set At regio Forchheim"-Bundle vom dritten Adventssamstag, hält die Geschäftsstelle am vierten Adventssamstag (22. Dezember) eine verbilligte Gutscheinflasche bereit. Die Gutscheinflasche kostet an diesem Tag statt 4,95 Euro nur vier Euro.

Die NN-Geschäftsstelle in der Hornschuchallee ist am Adventssamstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Auch eine Auswahl an Kalendern ist noch erhältlich.