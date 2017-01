Geschichten von Teufeln und Dämonen

FORCHHEIM - Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was eigentlich früher auf dem Rathausplatz war? Oder wofür die Figuren an der Rathauswand dienen? Das und viel mehr erfahren Kultur- und Geschichtsinteressierte jetzt einmal im Monat von Nachtwächter Justus.

Nachtwächter Justus zieht mit Horn, Laterne und Hellebarde durch Forchheims Straßen. Wer mitlaufen möchte, hat dazu jeden ersten Samstag im Monat Gelegenheit. © Foto: Roland Huber



„Ihr seid also die neuen Anwärter auf den Nachtwächterberuf!“ begrüßt der noch junge Nachtwächter Justus seine Gefolgschaft an Samstagabend. Gut ein Dutzend Forchheimer hat sich versammelt, um die Innenstadt Forchheims mal auf andere Art und Weise zu erleben.

Was bei einer nächtlichen Führung natürlich nicht fehlen darf, sind die Utensilien eines Nachtwächters, um sicher durch dunkle Gassen gehen zu können: das Horn, um im Notfall Alarm „blasen“ zu können, eine Laterne für bessere Sicht, und eine Hellebarde, die Justus liebevoll „Mathilda“ nennt. Dann kann es auch schon losgehen – und prompt droht der erste Ärger. Da hat doch jemand auf dem Weg von der Kaiserpfalz zur Martinskirche seine Fensterläden nicht geschlossen. „Das darf nicht passieren, denn Gelegenheit macht Diebe“, schimpft der Nachtwächter. Jetzt müsse er eigentlich klopfen und ein Strafgeld verlangen. Das muss aber warten.

Während des Umherwanderns fallen dem Nachtwächter immer wieder alte Erzählungen ein. So die Geschichte vom Türmer, der bei einem Brand in seinem Kirchturm grad so dem Tod entkommen konnte. „Er hat einfach seinen Mantel gespannt, ist gesprungen und doch glatt bis Forchheim-Burk geflogen.“

An der Martinskirche hält Justus und ermahnt die Gruppe. „Zu meiner Zeit ist man mindestens einmal am Tag in die Kirche gegangen, sonst holen einen die Dämonen.“ Also, immer brav den Gottesdienst besuchen, dann kann nichts passieren.

Aber was sind das eigentlich für tiefe Furchen an der Kirchenmauer? „Das war der Teufel, der aus der Hölle gekrochen kam und an den heiligen Mauern gekratzt hat“, erklärt Nachtwächter Justus. Eine gruselige Vorstellung.

Weiter an einer Bäckerei vorbei und an der Wiesent erklärt der junge Nachtwächter seinen Nachfolgern die wichtigsten Aufgaben seines Berufs. „Wenn die Bäcker schon nachts wieder das Arbeiten anfangen, kann schnell ein Feuer ausbrechen und das muss ich umgehend melden. Außerdem ist es für jeden Bürger Pflicht, einen vollen Wassereimer hinter der Tür stehen zu haben.“

Früher mussten noch alle zusammen helfen, eine Feuerwehr kannte man nicht. Und seine Hellebarde? Damit fischt er im Sommer die Badenden aus dem Wasser, das aufgrund der ausgeleerten Nachttöpfe eigentlich eh nicht zum Schwimmen einlädt.

„Zu meiner Zeit, da gab’s die Pest“, erzählt Justus auf dem weiteren Weg. „Da hat man Siechenhäuser gebraucht.“ Unter den Einwohnern Forchheims auch besser als Katharinenspital bekannt. Und auch der Platz, wo jetzt das Rathaus steht, hatte mal eine gänzlich andere Funktion. Denn die Pest forderte viele Tote und die mussten begraben werden. Und so war der gesamte Platz um die Stadtkirche früher ein Friedhof für die Verstorbenen.

Bei so viel Krankheit und Unwesen ist auch ein Friedhof bald voll, wohin jetzt mit den Toten? „Die haben sie an der Kirchenmauer aufgehängt und wenn es windig war, haben die Skelette geklappert“, so Nachtwächter Justus. Das wurde der jungen Marie aus der Spinnerei gegenüber der Kirche doch glatt zum Verhängnis.

Sie soll aufgrund einer Wette ein Skelett von der Wand genommen und ihm die Hand geschüttelt haben. Das war ihr sicherer Tod, denn der Verstorbene war ihr Freund, dem sie ewige Liebe geschworen hatte. Der forderte diese jetzt ein und holte sie zu sich.

Zurück an der Kaiserpfalz ist Nachtwächter Justus dann ganz ehrlich. „Ich kann euch sagen, wählt diesen Beruf nicht. Es macht keinen Spaß und die Rente ist auch schlecht.“

Für Nachtwächter Justus hat es sich auch gelohnt, und er musste nicht ganz alleine um die Häuser ziehen. Und weil es auch ihm so sehr gefallen hat, ist er ab sofort jeden ersten Samstag im Monat für eine Führung zur Stelle und hat wie immer jede Menge alte Gruselgeschichten parat.

