Gestohlener BMW von Pretzfeld wiedergefunden

Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug und verständigte die Polizei - vor 5 Stunden

PRETZFELD - Bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum Samstag in der Straße "Zum Börsfeld" in Pretzfeld zugeschlagen und einen BMW entwendet. Der Wagen wurde nun wiedergefunden. Die Kripo Bamberg bittet allerdings weiter um die Mithilfe der Bevölkerung.

Nachdem die Polizei am Samstag Zeugen dazu aufrief, sich bezüglich eines Autodiebstahls bei Forchheim zu melden, konnte das Auto nun wiedergefunden werden. Ein Zeuge kontaktierte die Polizeiinspektion Ebermannstadt und teilte mit, dass das Fahrzeug seit 8 Uhr im Gößweinsteiner Ortsteil "Sattelmannsburg" steht. Die Täter waren beim Eintreffen der Beamten allerdings nicht mehr vor Ort. Sie sind sind weiterhin auf der Flucht.

Die Kripo Bamberg ermittelt jetzt weiter in diesem Fall. Zunächst sollen erst einmal an dem Fahrzeug umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Trotzdem sind die Ermittler auch weiterhin noch auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen:

Die Täter stahlen das Auto nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 1.30 Uhr. Das Fahrzeug war vor dem Wohnanwesen des Eigentümers abgestellt. Bei dem entwendeten Wagen handelt es sich um einen knapp ein Jahr alten, grauen BMW 320d M-Sport-Touring mit einem Zeitwert von etwa 50 000 Euro. Die Diebebeschädigten das Fahrzueg beim Ausfahren aus dem Anwesen, als sie an eine Säule stießen.

Die Kripo Bamberg hat folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht zum Samstag, insbesondere zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr, in Pretzfeld in der Straße "Zum Börsfeld" verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Wem sind dort im Vorfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten?

Wer hat am Samstag im Bereich des Gößweinsteiner Ortsteils Sattelmannsburg Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Autodiebstahl im Zusammenhang stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel. 09 51/9 12 94 91 entgegen.

nn, mch