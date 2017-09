Gesucht wird Oberfrankens beste Nachwuchs-Band

Letzte Chance: Bewerbung für die R.I.O.!-Clubtour 2018 — Bewerbungsschluss 17. September — 1000 Euro Tourgage - vor 30 Minuten

BAYREUTH - Wer Oberfrankens Band des Jahres 2018 werden möchte und Lust hat, bei der R.I.O.!-Clubtour dabei zu sein, muss sich beeilen. Am 17. September ist Bewerbungsschluss.

Die Band „The Attic“ war Sieger des Vorentscheids in Bamberg bei R.I.O.!-Rock im Jahr 2017. © Foto: Stephan Herbert Fuchs



In den regionalen Vorentscheiden in Hof, Bayreuth, Bamberg und Kronach stellen sich die Bands einer fachkundigen Jury, die einen Sieger ermittelt. Die vier Siegerbands gehen im Februar 2018 gemeinsam auf die R.I.O.!- Clubtour mit Konzerten quer durch Oberfranken. Dort wählt das Publikum dann die Band des Jahres 2018. Den Höhepunkt der Tour 2018 bildet das YourStage Festival in der Freiheitshalle Hof.

Termine der Vorentscheide: 14. Oktober im Alten Bahnhof in Hof, 20. Oktober im KOMM in Bayreuth, 27. Oktober im Jugendzentrum in Bamberg, 28. Oktober im Struwwelpeter in Kronach.

R.I.O.!-Rock in Oberfranken ist ein Projekt des Bezirks Oberfranken zur Förderung junger Bands in der Region. Neben einer professionellen Betreuung und einer Tourgage von 1000 Euro bietet die Tour den Musikern die Gelegenheit, ihre Bekanntheit in der lokalen Szene zu vergrößern und Bühnenerfahrung zu sammeln.

Teilnahmebedingungen und Anmeldeformular unter www.rockinoberfranken.de