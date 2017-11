Gesunde Lebensmittel und Instrumente gesponsert

FORCHHEIM - Was ist JeKi? Was haben wir im Landkreis Forchheim erreicht? Der Verein Forsprung hat in seiner Mitgliederversammlung im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus Bilanz gezogen.

Das Forsprung-Führungsteam, v. li.: Ivone Dötzer, Vorsitzender Wolfgang Blos und Michael Arnold, der aus dem Vorstand ausscheidet. Foto: Foto: Jana Röckelein



Bunte Plakate. Auf einem Plakat ist ein Mädchen zu sehen, das optimistisch in seine Trompete bläst. Darauf zu lesen ist JeKi. Jedem Kind ein Instrument. Das Projekt JeKi war eines der vielen Themen, die in der Mitgliederversammlung des Vereins Forsprung angesprochen wurden.

JeKi setzt sich dafür ein, dass Dritt- und Viertklässler im Landkreis Forchheim die Möglichkeit bekommen, ein Instrument zu erlernen. Der Verein Forsprung selbst hat im letzten Jahr 96 000 Euro in den Instrumentenkauf investiert.

Der kleine Saal im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus war gut besucht. Doch wie in der Schule wollte anfangs niemand in der ersten Reihe sitzen. Es wurde sich lieber in die letzte Reihe gequetscht. "In der Schule würde man jetzt sagen, die letzte Reihe wird aufgelöst und alle müssen nach vorne", scherzt Vorsitzender Wolfgang Blos.

Neben JeKi wurde auch für ein Frühstücksprojekt für Grundschüler viel investiert: 7000 Euro wurden für gesunde Lebensmittel ausgegeben. Auch Fortbildungen standen auf der Tagesordnung. Vorstandsmitglied Martin Haendl erzählte von der erfolgreichen Fahrt zur didacta, einer Lernmittelmesse, auf der fleißig eingekauft wurde. "Die Experten nehmen schon Trolleys zum Einkaufen mit", lacht er.

Forsprung hat dieses Jahr ein Jubiläum: Der Verein feiert sein zehnjähriges Bestehen. "Es hat sich sehr viel bewegt in dieser Zeit", sagt Blos. 319 Mitglieder habe der Verein. Das sei genau ein Mitglied mehr als im letzten Jahr, erzählt er.

Die meisten Mitglieder sind auch schon lange dabei. Und doch gibt es immer wieder neue Gesichter im Vorstand: Michael Arnold scheidet aus dem Vorstand aus. Ihm folgen als eine der Stellvertreterinnen des Vorsitzenden, Sandra Amon, die den Kindergarten KiTa Sattlertor leitet, und Ivonne Dötzer als Beisitzerin, die für den Markt Eggolsheim im Bildungsbereich für alle "von null bis weit über hundert" tätig ist.

"Ich habe wirklich Lust darauf und würde Forsprung gerne mit Ideen aus dem Elementarbereich unterstützen", erklärt Sandra Amon, als sie sich den Verein vorstellt. Für die neuen Vorstandsmitglieder wurde sich einstimmig entschieden.

In einer kurzen Pause konnten sich die Mitglieder auf Plakaten die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt, die im Oktober in der Georg-Hartmann-Realschule stattfand, ansehen. Die Teilnehmer der Werkstatt hatten ihre Ideen zu neuen Bildungsansätzen in der Region eingebracht. Nach der kurzen Pause gab es zum Abschluss noch ein Bildungsmonitoring von Julia Schilling aus dem Bildungsbüro des Landratsamtes Forchheim.

Sie informierte über aktuelle Bildungsentwicklungen im Landkreis Forchheim. "Seit 2013 gibt es einen deutlich erhöhten Bedarf für Betreuung", erklärt sie. Alle Realschulen und Mittelschulen im Landkreis Forchheim würden derzeit ein offenes Ganztagesangebot haben. Aber von den Gymnasien hätte nur das in Ebermannstadt ein offenes Ganztagesangebot, fasst sie zusammen.

Darauf sollte reagiert werden, denn im nächsten Jahr würden mehr als 1000 Erstklässler im Landkreis Forchheim eingeschult werden, betonte Schilling.

